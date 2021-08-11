Після об'єднання компаній кількість клієнтів у нової групи перевищить 500 мільйонів.

Американська компанія NortonLifeLock, яка розробляє антивіруси, купує чеського конкурента Avast за 8,6 мільярда доларів.

Після об'єднання кількість клієнтів у нової групи перевищить 500 млн, повідомляє Reuters.

Виконавчий директор NortonLifeLock Вінсент Пілетт зазначив, що його компанія сильна в захисті від викрадення особистих даних, тоді як Avast - у конфіденційності.

Читайте такожСезон відпусток у розпалі: як захистити пристрій та дані під час подорожей

Avast називають "піонером" в так званому сегменті freemium, який передбачає безкоштовні базові функції програмного забезпечення, і розширений функціонал за гроші. Як зазначає Reuters, станом на кінець 2020 року Avast мав 435 млн активних користувачів, 16,5 млн з яких користувалися платною версією антивірусу.

Своєю чергою Norton, раніше відомий як Symantec, має тільки платні версії програмного забезпечення, що захищають користувачів від вірусів, шпигунських і шкідливих програм та інших онлайн-атак.

За словами Пілетта, freemium і premium моделі будуть успішно співіснувати в рамках однієї компанії.

Після об'єднання двох компаній Вінсент Пілетт залишиться на своїй посаді, а виконавчий директор Avast Ондржей Влчек отримає місце в раді директорів NortonLifeLock.

Об'єднана компанія матиме два головних офіси - у Празі, де базується Avast, і в місті Темпе (Аризона, США). Кількість співробітників складе 5 тисяч, проте це число планується скоротити до 4 тис. протягом двох років після об'єднання.

Угода буде оплачена частково готівкою, частково - акціями NortonLifeLock. За словами Ондржея Влчека, акціонери Avast володітимуть 14-26% об'єднаної компанії. Завершити операцію з купівлі планується в середині 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій