Avast припиняє підтримку Windows XP і Vista

Користувачам рекомендують переходити на сучасніші версії операційної системи Windows.

C 1 січня 2019 року компанія Avast перестане випускати оновлення програм, що працюють під управлінням операційних систем Windows XP і Windows Vista.

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Про це повідомляється в прес-релізі компанії, передає liga.net.

Як йдеться у повідомленні, кількість користувачів даних ОС знижується з кожним роком.

«Ці системи менш безпечні, а попит на захисні продукти для них занадто малий. Водночас неухильно зростає кількість користувачів Windows 7 і Windows 10, на захист яких ми сконцентруємо ще більше зусиль. Ми рекомендуємо шанувальникам старих систем виконати оновлення до останньої версії ОС Windows для того, щоб насолоджуватися новими функціями наших програм, а також позбутися від вразливостей, яким можуть бути піддані старі версії операційних систем», – повідомили в компанії.

В Avast додали, що ті користувачі, які далі продовжують використовувати Windows XP і Windows Vista, залишаться захищені антивірусами і будуть отримувати оновлення антивірусних баз Avast. Вони лише втратять можливість користуватися найактуальнішими версіями програм і їх новими функціями.