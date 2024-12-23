Пакет міститиме заходи проти конкретних секторів російської економіки, "які досі не були охоплені взагалі або були охоплені недостатньою мірою".

Європейський Союз має намір ухвалити черговий, 16-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого 2025 року, у третю річницю війни Росії проти України. Про це повідомляє Welt, посилаючись на джерела в дипломатичних колах Брюсселя.

Європейські дипломати заявили, що пакет покликаний стати "чітким сигналом" для Москви і міститиме "заходи проти конкретних секторів російської економіки, які дотепер не були охоплені взагалі або були охоплені недостатньою мірою".

Крім того, 16-й пакет міститиме додаткові санкції для осіб та організацій, які "розглядаються як пропагандисти російського режиму і відповідальні за підрив територіальної цілісності України", додали вони.

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Водночас у Брюсселі заявили, що відстежити причетність окремих осіб до так званих гібридних російських атак і довести їхню причетність до злочину буде "непросто". З цієї причини поки що не вирішено, чи будуть 24 лютого введені санкції за шпигунство на користь Росії та дезінформацію.

Санкції Євросоюзу проти Росії

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуються, зокрема, російського тіньового флоту.

Загалом Рада ЄС погодила запровадження обмежень проти 84 фізичних та юридичних осіб. Йдеться про 54 осіб і 30 компаній, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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