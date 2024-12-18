За словами фон дер Ляєн, економічний аспект війни так само важливий, як і військовий.

Європейський Союз готує черговий, уже 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це під час пленарного засідання Європарламенту повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, нові обмеження будуть спрямовані на економічне послаблення країни-агресорки.

"Економічний вимір цієї війни так само важливий, як і військовий. Більше третини російського бюджету сьогодні йде на військові витрати. Це воєнна економіка. Тому важливо підірвати потенційні доходи Путіна", - заявила політикиня.

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Фон дер Ляєн підкреслила, що санкції ЄС завдають шкоди російській економіці: так, рубль знаходиться на найнижчому рівні з початку війни, при цьому незважаючи на масштабні контрзаходи російського Центрального банку, інфляція в деяких секторах російської економіки досягла 70%:

"Ми посилаємо Кремлю дуже чітке повідомлення: чим довше триває війна, тим вища ціна для російської економіки".

Глава Єврокомісії також нагоолосила на необхідності продовжувати політичну підтримку України.

"Вони досягли величезного прогресу на шляху до членства в нашому Союзі. І якщо вони продовжуватимуть ці зусилля, ми будемо готові розпочати переговори щодо Основного кластеру на початку 2025 року та інших кластерів протягом цього року. Українці борються за своє майбутнє в нашому Союзі. І вони повинні знати, що їхні зусилля окупаються. У серці нашого Союзу майорітиме прапор України", - резюмували фон дер Ляєн.

Санкції Євросоюзу проти Росії

Як повідомляв УНІАН, днями Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеженння стосуються, зокрема, російського тіньового флоту.

Загалом Рада ЄС узгодила запровадження обмежень проти 84 фізичних і юридичних осіб. Йдеться про 54 осіб і 30 компаній, які відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

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