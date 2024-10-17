США вперше внесли до списку санкцій підприємства з Китаю, які безпосередньо розробляють зброю для РФ.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про введення санкцій проти однієї фізичної та трьох юридичних осіб, зокрема, з Китаю, оскільки вони причетні до виробництва російських ударних далекобійних БПЛА "Гарпія". На офіційному сайті міністерства повідомляється, що в проєктуванні дрона брали участь китайські фахівці.

А виробництво, за їхніми даними, розміщене на території деяких китайських підприємств, які й потрапили під обмеження, - зокрема, Xiamen Limbach Aircraft Engine через виробництво двигунів L550E для цих БПЛА; і Redlepus Vector Industry Shenzhen через посередництво в постачанні дронів у Росію.

"Це перші санкції США, введені проти підприємств Китаю, які безпосередньо розробляють і виробляють цілі системи озброєнь у партнерстві з російськими фірмами", - йдеться на сайті міністерства.

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Зазначається, що раніше США вже запроваджували санкції проти китайських підприємств. Однак тоді це стосувалося виключно поставок "критично важливих ресурсів для російської військово-промислової бази". Крім того, санкції було запроваджено проти росіянина Артема Ямщикова, власника компанії ТД "Вектор", що бере участь у закупівлях від підприємства Іжевський електромеханічний завод "Купол".

Союзництво Китаю і Росії в галузі дронів

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія завдяки Китаю взимку "завалить" Україну дронами. За словами одного з аналітиків, Китай поставляє кілька інших типів БПЛА, які використовуються Росією, крім "Шахедів".

Крім того, Китай постачає Росії дрони для випробувань на війні в Україні.

"Хоча китайський уряд може цього і не визнавати, йому буде важко приховати свою зростаючу підтримку", - зазначив західний чиновник.

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