Крім "Шахедів", Росія використовує принаймні три інших типи БПЛА, деякі з них поставляються безпосередньо з Китаю.

Атаки Росії на Україну з використанням безпілотників досягли нової інтенсивності - у вересні Росія запустила більш ніж 1300 далекобійних БПЛА "Шахед", що набагато більше, ніж за будь-який попередній місяць. І, як пише аналітик Forbes Девід Гемблінг, постійна велика кількість атак БПЛА свідчить про те, що майбутня зима в Україні буде найважчою.

При цьому, як пише аналітик, дедалі більше ознак того, що, окрім розроблених в Ірані "Шахедів", Росія використовує принаймні три інших типи, деякі з яких постачаються безпосередньо з Китаю.

Shahed-136 - основний дрон для атаки

Основою атаки є Shahed-136, відомий у Росії як "Герань-2" - ударний безпілотник, розроблений Іраном, з розмахом крил сім футів, боєголовкою вагою близько 100 фунтів і дальністю польоту понад 600 миль. Shahed повільніший, менш потужний і його легше збивати, ніж традиційні крилаті ракети, але він коштує набагато дешевше і може вироблятися у великих масштабах.

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При цьому Росія постійно модифікує базовий Shahed. Нові версії мають щонайменше три типи боєголовок, а деякі оснащені модемами 4G; зовсім нещодавно був виявлений Shahed зі зв'язком Starlink. Їх також віднедавна почали покривати чорною фарбою, щоб зробити менш помітними вночі.

Згідно з оцінкою Wall Street Journal, Росія має намір виробляти 500 "Шахедів" на місяць. Однак кількість безпілотників, що запускаються зараз, передбачає, що тепер задіяні й інші типи, пише Гемблінг

Безпілотники Italmas

Це кілька типів безпілотників виробництва компанії Aersocan. "Виріб 54" - баражувальний боєприпас із дальністю польоту понад 200 кілометрів. Product 52 і Product 53 - дві версії тактичного дрона-камікадзе Lancet, і Product 55 - "завадостійкий" камікадзе FPV.

До кінця 2023 року російські ЗМІ повідомили про застосування нових дронів, хоча це не було підтверджено.

Gerbera - молодша сестра Shahed

Зображення ще одного нового російського дрона з'явилися в соціальних мережах у липні. Він також менший за Shahed і має іншу конфігурацію. За даними росіян, новий безпілотник називається Gerbera і може виконувати розвідувальні або відволікальні місії на додаток до атак камікадзе. З огляду на те, що Gerbera був збитий недалеко від Києва, він може пролетіти як мінімум кілька сотень кілометрів. Українські джерела припускають, що основна роль Gerbera - відволікаючий маневр.

Garpiya-3: зроблено в Китаї

Найтривожніший новий безпілотник - "Гарпія-3", зазначає аналітик. Згідно з повідомленням Reuters, Garpiya-3 було розроблено дочірньою компанією російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей", він має дальність польоту близько 2000 км з боєголовкою вагою 50 кг. За даними Reuters, Garpiya-3 не просто використовує китайські компоненти, а й вироблятиметься на заводі в Китаї.

"Якщо Китай справді використає свої промислові потужності безпілотників для постачання Росії стратегічної зброї, то кількість безпілотників буде обмежена тільки здатністю Росії платити за них", - зазначає Гемблінг.

Зима близько

Україна успішно відбиває атаки 400-600 "Шахедів" на місяць, проте відбивати вдвічі або втричі більшу кількість із запасами ракет класу "земля-повітря", що скорочуються, буде складнішим завданням.

Крім того, зазначає аналітик, для українських захисників дуже важлива здатність визначати менші Gerbera та Italmas, щоб зосередити свої зусилля на реальній загрозі. І якщо нові перехоплювачі FPV, які були ефективні проти російських розвідувальних безпілотників, виявляться ефективними проти Shahed, вони змінять правила гри.

Скільки "шахедів" використовувала Росія для атаки

Вересень 2024 року став першим місяцем, коли ворог випускав ударні дрони типу "шахед" щодня - загалом було випущено 1339 ударних безпілотників. У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. З їхнього числа 1107 дронів було збито, певну частину придушено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше Institute for Science and International Security повідомив, що виробництво дронів-камікадзе "Shahed-136" в особливій економічній зоні Алабуга досягло шести тисяч одиниць.

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