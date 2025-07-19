Через санкції ЄС компанія Nayara не зможе експортувати в країни Євросоюзу бензин і дизельне паливо.

В Індії заявили, що не підтримують "односторонні санкції" Євросоюзу проти РФ, під які потрапив НПЗ у Гуджараті з російськими власниками.

Офіційний представник МЗС Індії Радхір Джаісвал написав у мережі X про те, що він назвав "односторонніми санкціями" ЄС щодо Росії.

"Уряд Індії вважає забезпечення енергетичної безпеки обов'язком найвищої важливості, що відповідає базовим потребам її громадян. Індія не підписується під односторонніми санкційними заходами", - сказано в заяві.

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Санкції ЄС проти Росії - до чого тут Індія

Варто зазначити, що санкції ЄС було запроваджено проти індійської компанії Nayara Energy Ltd, якій належить нафтопереробний завод у Вадінарі (штат Гуджарат), що вона називає другим за розмірами в країні, а також майже 7 тисяч бензоколонок.

За даними агентства Press Trust of India, часткою в 49,13% компанії володіє російська "Роснефть", ще 49,13% - інвестиційний консорціум Kesani Enterprises, одним із власників якої є російська група United Capital Partners. Тепер через санкції ЄС Nayara не зможе експортувати в країни Євросоюзу бензин і дизельне паливо.

За даними видання Bloomberg, російська компанія прагне вийти зі свого індійського підприємства, оскільки не могла вивести прибуток через санкції. До того ж рупія - неконвертована валюта, і Індія обмежує виведення капіталу.

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