Блок поповнив "чорний список" російських кораблів тіньового флоту та знизив прайскеп на російську нафту.

Посли ЄС затвердили 18-й пакет антиросійських санкцій, повідомила в X високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, нові обмеження передбачають зниження стелі цін на російську нафту, а також додають до "чорного списку" ще 105 кораблів "тіньового флоту" РФ.

"ЄС щойно схвалив один з найсильніших пакетів санкцій проти Росії на сьогоднішній день. Ми продовжуємо скорочувати військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та їхніх пособників", - написала Каллас.

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Крім цього, нові санкції передбачатимуть обмеження доступу російських банків до фінансування. Про які банки йдеться та в чому полягатимуть обмеження, не уточнюється.

Також під санкції потрапляє трубопровід Nord Stream, через який, за чутками, могло б відновитися постачання газу до ЄС.

Зі слів Каллас, під нові обмеження ЄС можуть потрапити і китайські банки, які ухиляються від санкцій.

"Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють ухилятися від санкцій, і блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках", - додала Каллас.

Вперше у санкційному пакеті мова йде про реєстр прапорів та найбільший нафтопереробний завод "Роснафти" в Індії.

Санкції ЄС проти Росії - що відомо

Єврокомісія ще на початку червня презентувала 18-й пакет санкцій проти РФ. Однак його ухвалення блокувала Словаччина, яка наполягала на додаткових "гарантіях" у зв’язку з обмеженнями ЄС проти російських енергоносіїв, а також потенційними судовими позовами з боку РФ.

17 липня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про те, що Братислава не буде блокувати нові санкції проти РФ. При цьому він зауважив, що його країна не буде підтримувати пропозицію щодо припинення імпорту російського газу після 1 січня 2028 року.

Вдалося, врешті-решт, переконати і Грецію, Кіпр та Мальту, які не підтримували зниження стелі цін на російську нафту.

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