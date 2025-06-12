Зловмисники надсилають листи з фейкової адреси, схожої на офіційний домен НБУ.

У Національному банку повідомили про розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ.

"Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ - в темі листа та назві доданого файлу", - йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: nbu@gov.nbu.ua, схожий на офіційний домен Національного банку України.

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В НБУ пояснили, що для електронного листування працівники регулятора використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua

"Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями", - закликали у Нацбанку.

Шахрайські схеми - останні новини

Раніше УНІАН публікував підбірку повідомлень, які надсилають шахраї, та поради, як уберегтися від дій зловмисників. Серед таких методів - Дзвінки нібито від співробітників банків із заявами про блокування рахунку або "дивний" рух коштів.

За минулий рік аферисти сумарно виманили в українців близько 1,1 млрд гривень, повідомив Національний банк України. Серед найпоширеніших видів шахрайства - залякування розповіддю, що близька людина потрапила в лікарню, скоїла ДТП або заборгувала гроші, а також підроблені сайти, при введенні на яких даних картки інформація миттєво передається аферистам. Загалом шахраї придумали 6 схем крадіжки грошей із карток.

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