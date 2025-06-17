На початку, щоб здобути довіру, зловмисники платять символічну суму за виконання простих завдань.

Шахраї виманюють кошти в громадян, обіцяючи легкий заробіток за "лайки" готелям на онлайн-сервісах. Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у своєму Telegram-каналі.

У відомстві попередили, що на початку, щоб здобути довіру, зловмисники платять символічну суму за виконання простих завдань. Далі пропонують більший заробіток, де жертві потрібно бронювати готелі вже за власні кошти.

"Спочатку шахраї повертають витрачені на бронювання кошти з бонусом, щоб підсилити враження, що це реальна можливість заробітку, і залучити жертву до подальших дій", - йдеться в повідомленні.

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З часом шахраї повідомляють, що через "збій системи" потрібно внести додаткові кошти для продовження виконання завдань або поліпшення умов. Жертва виконує вказівки шахраїв, переказує гроші на їхні рахунки, після чого вони не виходять на зв’язок і не повертають гроші.

Як уникнути шахрайства:

надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

не довіряйте пропозиціям отримати гроші задарма;

не переказуйте кошти на невідомі рахунки;

не повідомляйте конфіденційних даних стороннім.

Шахрайські схеми - останні новини

12 червня у Національному банку України повідомили про розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від регулятора. Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail.

За минулий рік аферисти сумарно виманили в українців близько 1,1 млрд гривень, повідомив НБУ. Серед найпоширеніших видів шахрайства було залякування розповіддю, що близька людина потрапила в лікарню, скоїла ДТП або заборгувала гроші, а також підроблені сайти, при введенні на яких даних картки інформація миттєво передається аферистам.

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