Скандал на сотні тисяч доларів. Світовий технологічний бренд "кинув" українських підрядників

Світового техногіганта HP в Україні звинувачують у відмиванні коштів, корпоративному хабарництві та груповому шахрайстві. УНІАН провів власне розслідування, аби пролити світло на ситуацію.

Ми звикли, що корупція, несплачені борги та фірми-прокладки – звичне для українських підприємців та посадовців явище, а взірцем прозорості та відкритості бізнесу на наших теренах вважаються американські компанії. Однак, трапляється, що й на мудрому чорт катається.

Ім'я світового бренду, транснаціонального техногіганта із Кремнієвої долини – HP Inc. (велика корпорація під попередньою, більш відомою, назвою Hewlett-Packard), з поточною капіталізацією понад $26 мільярдів, стало фігурантом скандалу… в Україні.

Колишній підрядник НР Віктор Гуржій опублікував у Facebook допис, у якому звинуватив українських менеджерів компанії у несплаті коштів за виконані роботи, а також в можливому ухиленні від сплати податків, корпоративному хабарництві та груповому шахрайстві. Інформація наробила галасу у мережі.

"Фактично, для глобального НР те, що робила локальна команда - це повний треш… З серпня 2020 року Катерина [яка представлялася маркетинг-менеджером компанії] і НР перестають розраховуватись, і всі рахунки залишаються несплаченими. Несплачені борги за проєкти НР на той час становили $302 000", - написав Віктор.

Міжнародне корпоративне управління з українським колоритом

НР – велика американська корпорація, що має низку представництв у різних країнах світу. Згідно з інформацією на сайті компанії, тільки в Європі їх налічується близько тридцяти.

У 2015 році НР розділилася на дві відокремлені організації - НР Inc. та Hewlett Packard Enterprise, кожна з яких має власну спеціалізацію. Перша виготовляє ноутбуки, принтери, сканери, картриджі. Робота ж другої сконцентрована на виробництві серверного обладнання та хмарних сервісах. І, на жаль, обидві компанії свого часу вирішили закрити свої офіси в Україні.

Так, НР Inc. закрила своє українське представництво одразу ж у 2015 році. У свою чергу, компанія Hewlett Packard Enterprise затрималася в Україні довше – до 2019-го, пояснивши свій вихід "оптимізацією витрат у сучасних ринкових умовах".

Варто зазначити, що наведені нижче претензії екс-підрядників адресовані виключно представникам компанії НР Inc.

Аби пролити світло на ситуацію, що склалась, УНІАН зв’язався із Віктором Гуржієм, з допису якого, власне, й стало відомо про наявність проблеми.

За його словами, коли закривався київський офіс НР Inc., частину українських співробітників материнська компанія перевела до Варшавського офісу (вони продовжували працювати на українській ринок, проте були оформлені вже штатними співробітниками польської компанії), а решту працівників, які не бажали покидати Батьківщину – залишили у Києві та оформили на підрядну організацію.

"Тих, хто не захотів переїзжати у Варшаву, переводять до підрядного маркетингово-сервісного агентства, з яким у НР є контракт на аутсорс персоналу і рекламні послуги. Таких співробітників називають "Чемпіони НР". Фактично їхня робота від цього не змінюється. Вони разом з колегами аналогічно керують українським бізнесом НР як представники НР в Україні", - розповідає Гуржій.

Такою підрядною організацією для НР на наших теренах стало маркетингове агентство Publicis Visage (VISAGE ADVERTISING LIMITED, яким володіє V.A.A. LTD (Багамські острови) через іншу компанію Visage Media LTD (зареєстрована на Кіпрі)).

Для розуміння масштабу структури – ці, на перший погляд, нікому не відомі організації – частина великого рекламного холдингу AGAMA communications, що, у свою чергу, є складовою великого комунікаційного холдингу Atlantic Group. Українські журналісти добре знайомі із деякими "дочками" холдингу – зокрема, великою піар-агенцією PLEON Talan та digital-агентством Ebola Communications.

Підрядник – не вовк, у ліс не втече

Як стверджує Гуржій, спершу компанія НР розраховувалася із українськими підрядниками через V.A.A. LTD, а з 2019 року – у гру увійшла її дочірня структура - Visage Media LTD.

Умовно, схему оплати, за його словами, можна зобразити таким чином:

"Всі рекламні та пов’язані роботи на користь та від імені НР у підрядників замовляє представник - Гуренко Катерина Володимирівна. Вона ж і приймає роботи та розраховується за замовлені послуги", - розповідає Віктор Гуржій.

Він додає, що компанія Visage Media LTD, отримуючи кошти від НР, утримувала з залучених сум 3% комісії, а решту - перераховувала на рахунки, які їм надавала Катерина Гуренко, відома як маркетинг-менеджер команди НР Inc.

До речі, саме вона, за словами Віктора, й запросила його виконувати для компанії проекти на фрілансі у далекому 2016 році. Зокрема, у сферу його обов’язків входило ведення фейсбук-сторінок бренду для України, Білорусі, Грузії та Азербайджану, організація івентів та інші маркетингові активності. Співпраця була доволі успішною, тому за рік його команда виросла до невеликої агенції.

"На перший погляд, все видавалось зручним і прекрасним: робиш проєкти, отримуєш оплату (хоч і з великою затримкою), платиш податки. Думав — пощастило, виявилось — добре заковтнув наживку. На прохання підписати формальний контракт Катерина надувала губки й ображено розповідала, що це ницо з нашого боку взагалі думати про таке, бо вона ніколи в житті нікого не обманювала і сама особисто виступає гарантом і відповідає за повний розрахунок, а взагалі такої можливості немає.

І ось тут треба було збирати речі та бігти якнайдалі. Інші червоні прапорці були, коли задачі ставились як завгодно (телефоном, у вайбері), але тільки не в пошті. Більше того, на листи з бюджетами ніхто ніколи не відповідав (поштою). Максимум – телефоном. Та і взагалі робота більше нагадувала життя на вулкані (потім теж стало зрозуміло, чому використовувалась така тактика). Та до 2020 року реалізовані проєкти більш-менш, косо-криво, але сплачувались", - ділиться своєю історією Гуржій.

З серпня 2020 року оплата ж припинилися, і усі рахунки на Visage, як розповідає Гуржій, лишилися несплаченими. Це, фактично, зруйнувало його агенцію, оскільки борги складали захмарні 302 тисячі доларів (за поточним курсом – близько 11,5 мільйонів гривень!).

"$302 тисячі – сума для мене більш ніж критична. По суті, тепер за це все розраховуюся особисто я та моя родина", - із сумом повідомляє Віктор.

Проблема поглиблюється ще тим, що Катерина, користуючись дружніми стосунками, позичала у підрядників гроші й на особисті потреби – зокрема, на купівлю автомобілю її чоловікові. Проте ці кошти спіткала та ж участь, що й платежі від компанії – Катерина відмовилась повертати борг, заявивши, що "навіть не подумає" повертати позичені 30 тисяч доларів.

Аудіозаписи розмови з Гуренко, надані Гуржієм:

Грошей немає, але ви тримайтесь

Гуржій повідомляє, що саме у 2020 році сталася цікава деталь: материнська команда НР провела аудит роботи агенства Visage Media LTD, і результати їх приголомшили.

"Вони виявили багато підробних звітів за непроведені роботи, які Катерина Гуренко завантажувала у звітну систему НР від імені Visage Media LTD, та які НР оплачувала як виконані", - пояснює Гуржій.

У відповідь на це, шокований результатами аудиту, НР написав претензію керівництву Visage Media LTD з попередженням про необхідність повернення коштів, які не були коректно відзвітовані – а це, на хвилиночку, близько 1,5-2 мільйонів доларів!

"Звичайно, як потім стало відомо, оформити кошти AMD та Intel на радіо і банерну рекламу, а замість того повезти партнерів на Азорські острови, США, Чилі — складно назвати цільовими витратами. По факту виявилось, що одні й ті самі люди заводили кошти НР на рахунки Visage, самі потім звітували про виконані роботи, і самі потім цими коштами розпоряджалися. Звичайно, і на робочі потреби теж. Але не забували, що і їм треба відпочивати: Балі, Мальдіви, Азори, Гаваї, Фінляндія, Шотландія, Італія, Франція", - ділиться екс-підрядник НР.

Надалі розвиток подій набував дедалі більш трагікомічного характеру.

До липня 2021 року Катерина і її колеги обіцяли підрядникам, що "вже скоро вони розрахуються", і що це саме Visage перестав оплачувати рахунки, хоча від НР отримав кошти. "Мова не йде про те, щоб повернути. Питання лише у термінах", - писала Віктору Катерина.

"Ми знали цих людей дуже давно і відмовлялись вірити, що нас почнуть зливати і кидати. Тим паче, до літа 2021 року вони обіцяли, що все виплатять та знайдуть гроші", - продовжує свою розповідь Гуржій.

Згодом Катерина, як повідомляє Віктор, почала дотримуватися легенди, що ніколи не мала жодного стосунку до компанії НР. "Нібито вона — звичайний співробітник Visage і діяла як співробітник Visage". Крім того, Гуренко перестала відповідати на повідомлення та дзвінки, та й взагалі видалила свої профілі у соцмережах.

Українські представники НР Inc. у Варшаві, у свою чергу, "відфутболювали" Віктора назад до безпосередньо Катерини та Visage Media LTD, посилаючись на те, що контрактів з НР ніхто з "кинутих" підрядників напряму немає, і корпорація перерахувала усі кошти своїй українській "прокладці".

"Далі був COVID-19, війна. Але я знову спробував поспілкуватися безпосередньо з НР. З минулого літа я почав писати НР про цю історію. Вони уважно послухали і тоді сказали: "Ми знаємо, що ви виконували роботи з брендом НР, але ви підрядник Visage, тому звертайтеся до них"", - пояснив він.

При цьому, за його словами, Visage Media LTD та Ендрю Бейн (президент Atlantic Group, якій ця компанія хитромудро підпорядковується) не виходять на зв’язок та не відповідають на запити та дзвінки.

УНІАН зв’язався із глобальним офісом компанії НР та отримав відповідь, з якої випливає, що хед-офісу транснаціональної корпорації в Пало-Альто, США – відомо про цей скандал.

"HP вимагає від своїх співробітників, партнерів і постачальників дотримання найвищих стандартів чесності та етичної ділової поведінки. HP уважно розглянула звинувачення та провела ретельне розслідування", - повідомили у компанії.

Втім, деталі щодо того, яким чином вони реагуватимуть на ситуацію, що склалася, та чи реагуватимуть взагалі, у НР так і не розкрили.

Крім того, ми також звернулися до маркетинг-менеджера команди НР Inc. Катерини Гуренко та президента Atlantic Group Ендрю Бейна, але відповідей на запити від 21 вересня досі так і не дочекалися.

Не єдина жертва

На жаль, ситуація Віктора Гуржія – не унікальна.

Зі схожою проблемою стикнувся також мерчендайзер компанії НР Руслан Гавва, співробітництво якого із американською корпорацією тривало більше десяти років. Він також не входив до штату компанії і виконував проекти на аутсорсі. Затримки із виплатами у Гавви розпочалися у той же період, що і в Гуржія – влітку 2020 року.

"Вони посилались на якісь тимчасові складнощі з проведенням коштів, але загалом ті "зорі" до нас не спускались, щоб щось пояснювати. Скоріше ставили перед фактом. За той період, що я з ними співпрацював, все було плюс-мінус, не без приколів, але більш-менш. Проте, чим все закінчилось, не дає підстав назвати їх надійними, оскільки вони розуміли заздалегідь свої проблеми, та нічого не заважало їм відправити нас у відпустку і не накопичувати борги. Але до останнього годували обіцянками", - розповідає нам свою історію Гавва.

За його словами, загальна сума боргу компанії перед ним складає близько 100 000 гривень.

"Вся команда, а це більше 15 людей, не отримали виплати за той період", - додає Гавва.

Він підтвердив сказане нам скріншотами листування та відповідними документами, але, на прохання Руслана, ми не станемо їх оприлюднювати.

Також нам вдалося поспілкуватися із іншим мерчендайзером, що співпрацював з українським представництвом НР Inc. – Володимиром Пасічним.

"Мені винні кошти десь з липня 2020-го по березень 2021 року. На той час це було близько 8 тисяч доларів, може трохи більше. Загалом, я пропрацював років 15. До цього моменту в нас проблем з НР не було", - розвідає Пасічний.

Він вірить, що проблема виникла саме на боці агентства Visage та безпосередньо Катерини Гуренко, з якими компанія НР Inc., зі свого боку, розрахувалась, але прослідкувати подальшу долю цих коштів неможливо.

"Нам ніхто нічого не каже. Агентство не виходить на зв'язок. Вони не бажають ні з ким спілкуватись. Ми до них ходили і намагалися зв'язатися. Остання комунікація з агентством була рік тому. Ми прийшли до них в офіс, хотіли поспілкуватися з кимось. Нам сказали, що нікого в офісі немає, всі зайняті та на виїздах. Сказали: "Можете не приходити, дайте нам свій контакт, з вами зв'яжуться". Так ніхто і не зв'язався, звичайно", - додає Пасічний.

У свою чергу, компанія НР Inc., за його словами, вирішувати проблему не збирається.

"З НР ми розмовляли на цю тему. Вони сказали: "Ми агентству все заплатили. Другий раз ми платити не будемо. А те, що агентство з вами не розрахувалося, то які до нас претензії". Остання оплата була, здається, у грудні за травень чи червень 2020 року. Потім ми дізналися, що людей, які брали нас на роботу, звільнили", - із сумом розповідає Володимир.

Він додає, що за увесь час співпраці компанія постійно відмовлялась оформляти його офіційно. Просили зачекати, або й зовсім ігнорували пропозиції підписати контракт. "Вони відтягували цей момент як могли. І тому ніяких офіційних паперів ми не можемо надати", - підсумовує Пасічний.

Як відмічає Віктор Гуржій, від недобросовісності українських представників НР постраждали десятки контрагентів: дистриб'ютори, ритейлери, інші невеликі маркетингові агенції, навіть команда промоутерів і мерчандайзерів залишилась без заробітних плат, заборгованість по яким, за оцінками Віктора, склала близько $80 000 за курсом на початок 2021 року.

"Проте згодом, з дистриб'юторами та ритейлерами - ROZETKA, COMFY, ERC Distribution – розрахувались, бо це для них були ключові партнери. А тих, кого можна було послати — послали", - резюмує Віктор.

УНІАН ознайомився з листами великих торгівельних мереж до компаній HP Inc. та Visage з вимогою сплатити борги. Однак, жодна з них не надала нам дозвіл на їх публікацію. Також згадані компанії відмовилися коментувати цю історію.

Отримати відповідь нам вдалося тільки від Comfy – та й вони послалися на комерційну таємницю, не підтвердивши, але й не спростувавши наведені Віктором дані. З цього можна зробити висновок, що Comfy, швидше за все, владнали свої питання – або з Visage, або напряму з HP.

Те, що, зрештою, проблема із оплатою великим торгівельним мережам була вирішена (а схоже на те, що вона дійсно мала місце), доводить, як мінімум, той факт, що компанія НР досі продовжує продавати свою продукцію на усіх наведених майданчиках.

Відкрита розв’язка

Очевидно, на цьому гучна справа не закінчиться.

Віктор Гуржій має намір судитися – як в Україні, так і у міжнародних судових установах – Євросоюзу та США.

Примітно, що американська корпорація HP не вперше втрапляє в скандальні історії. Так, ще в 2014 році компанію спіймали на хабарі, що заборонено американським законодавством. Зрештою, НР зізналася в тому, що "ділилася грошима", зокрема, із російськими посадовцями, аби отримати великий контракт на постачання комп'ютерів та іншого обладнання. Крім того, підтверджено, що НР підкупала чиновників у Мексиці та Польщі. За це їй довелося сплатити штраф в сумі 108 мільйонів доларів.

Цікаво, як корпорація викручуватиметься, та скільки це їй вартуватиме, цього разу.

Надія Бурбела, Дмитро Петровський