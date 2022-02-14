Скільки коштує паніка: як через страхи українців ростуть ціни на нерухомість

Загроза повномасштабного вторгнення ворога спричинила небувалий ріст цін на нерухомість на західній Україні. Налякані багатії, про всяк випадок, скуповують маєтки, а люди скромніші - маленькі квартирки. Чи залишились ще вільні квадратні метри у Львові, Ужгороді та Тернополі, й скільки коштує паніка в наші неспокійні часи?

Паніка прогресує, а з нею ростуть ціни на житло. Все більше розлітаються чутки, про те, що українці зі сходу вже пакують "тривожні" валізи й планують переїзд на захід. Через це "західні" квадратні метри почали активно дорожчати. Це підтверджує Олександр, який нещодавно придбав нове житло у Львові.

"Квартира куплена мною цього тижня. Тут 38 квадратних метрів і заплатив я за неї 41 тисячу доларів. Ще місяць тому її можна було придбати за 39 тисяч, навіть за 38… Торік можна було знайти за 32 чи за 30 тисяч доларів", - розповідає він "Грошам".

А вже за тиждень після придбання його інвестиція зросла в ціні. "Коли я її купив, мені пропонували на дві тисячі доларів більше. Зараз я написав в інстаграм, що роблю ремонт, і багато людей вже каже: "Яка гарна квартира, гарне планування, гарний поверх, і ми бачимо, як ви робите ремонт, ми б з радістю її придбали". В основному, пишуть через нашу нестандартну ситуацію. Не кожен рік таке є. В основному, це Київ, Харків, Чернігів", - розповідає "Грошам" Олександр.

Оформлює угоду клієнта зі сходу львівський рієлтор Ігор. Він розповідає "Грошам", як буквально на минулому тижні продавав квартиру харків’янам.

Ще один рієлтор, Роман, стверджує, що попит збільшився на елітне житло. "Я бачу великий інтерес від клієнтів не тільки зі сходу, а й з Києва, Дніпра. Наразі є тенденція на мультифункціональні комплекси з об’єднаною концепцією, яка включає 3-4 елементи - це життя, робота, навчання, відпочинок. Такі об’єкти мають, відповідно, вищу ціну", - розповідає він "Грошам".

Середня ціна у новобудовах за метр квадратний у Львові - 1100 доларів. Якщо житло вже здане, мультифункціональне та розташоване в затишному районі, квадратний метр може коштувати три тисячі доларів.

Місцеві рієлтори розповідають "Грошам", що здорожчання квадрату у Львові, відбулося, в середньому, в межах 5-7, навіть 8%. На вторинці – більше. Адже на це житло наразі існує ажіотажний попит.

Та не для всіх такі ціни підйомні. "Багато людей телефонують зі сходу, з того самого Харкова, і кажуть, що у вас дуже високі ціни, ми у два рази краще житло візьмемо собі в Івано-Франківську чи в Тернополі", - розповідають "Грошам" львівські рієлтори.

Дійсно у Франківську ціни нижчі. Середня вартість квадратного метра в "голій" новобудові - 615 доларів. Й у франківського рієлтора Олександра зараз багато роботи.

"Є живий попит в Івано-Франківську. Це унікально для мене за кар’єру, я бачу живий попит, кешовий", - розповідає він "Грошам".

Нещодавно продав квартири киянам. Каже, до Франківська переїхали чотири сім’ї: "Купили житло і проживають, тому що вони втомилися жити в постійному страху".

Крім того, дві великі айті-компанії орендували житло для своїх співробітників - з 1 лютого до кінця березня.

"У нас вже є чинні договори з айті-компаніями, які у нас чітко орендують житло, вони за нього платять, але наразі там ніхто не проживає", - розповідає Олександр "Грошам".

Через такий ажіотаж ціни на оренду зросли. За словами рієлтора, якщо торік однокімнатна квартира в новобудові в центрі міста в гарному будинку з гарним ремонтом здавалася за 200-250 доларів, то зараз така квартира коштує 300-350 доларів.

А от заміські будинки у Франківську не популярні. Олександр розповідає "Грошам", що на особняки – мінімальний попит. Більше воліють брати земельні ділянки: "Багаті люди обирають землю дуже довго, і самі собі будують такі, як вони хочуть".

А от в Тернополі більше зацікавлені якраз котеджами. За словами місцевого рієлтора Віталія, з яким поспілкувались "Гроші", вартість квадратного метра в них починається від 500 доларів. З ремонтом – до 2,5 тис доларів.

Водночас квартири без ремонту, в середньому, коштують 654 долари за квадрат. Це значно більше, ніж торік.

"Якщо порівнювати з лютим 2021 року, ринок виріс на 24%. На новобудови на даний момент стартує ціна 18 тис грн за квадратний метр", - розповів Віталій "Грошам".

Проте у відділах продажів відносно тихо. За словами Віталія, люди цікавляться, прицінюються, але щоб можна було сказати про істотний відсоток покупців зі сходу, такого немає. "Він не є суттєвий", - каже рієлтор.

Насправді, ціни на житло виросли по всій Україні. А напруга на сході внесла корективи, але невеликі, стверджує експертка всеукраїнського ринку нерухомості Вікторія Берещак.

"Це пов’язано з низкою факторів, зокрема зі зростанням собівартості будівництва. Вартість будівельних матеріалів та робочої сили почала зростати, деякі будівельні матеріали здорожчали навіть вдвічі і тричі", - розповіла вона "Грошам".

Сьогодні середня ціна за квадратний метр по Україні виглядає так: найдешевше в Хмельницьку – 574 долари, за ним йде Тернопіль та Франківськ, дорожчі квартири у Запоріжжі й Вінниці - по 757 та 770 доларів за квадрат, трохи більше тисячі вартує метр у Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі. Найдорожча нерухомість у столиці - 1424 долари за квадрат.

Середня карта цін за квадратний метр:

Львів - 1024 доларів/кв. м.

Харків - 1023 доларів/кв. м.

Київ - 1424 доларів/кв. м.

Дніпро – 1004 доларів/кв. м.

Одеса – 1005 доларів/кв. м.

Вінниця – 770 доларів/кв. м.

Хмельницький – 574 доларів/кв. м.

Івано-Франківськ – 615 доларів/кв. м.

Запоріжжя – 757 доларів/кв. м.

Тернопіль – 654 доларів/кв. м.

Херсон – 824 доларів/кв. м.

Ужгород - 841 доларів/кв. м.

Рівне – 703 доларів/кв. м.

На збільшення цін повипливало й те, що в українців з’явилося більше грошей. Зокрема заробітчани почали активно скуповувати житло. Мовляв, в банках зник інтерес їх тримати. А нерухомість – непогана інвестиція, якщо все гарно порахувати. Особливо вигідно вкладати у міста, які розвиваються.

"Ви можете розраховувати, наприклад, в Києві на 30-35% річних за рахунок зростання вартості квадрата. У Львові зростання вартості квадратного метра дозволить вам отримати приблизно теж 25-30% річних. Непогані інвестиційні можливості дарує Івано-Франківськ, де динаміка сягає 15-20%", - розповідає "Грошам" Вікторія Берещак.

Попри тиск, тривогу та переживання, не впадайте в паніку. Адже завжди, коли є збентеженість, з’являються ті, хто охоче на вас заробити. Загалом на ринок впливає не лише кількість куплених об’єктів, а й кількість візитів у відділ продажу, кількість дзвінків до будівельних компаній, тому що кожен хоче максимально дорого реалізувати свої квадратні метри. Розуміють - є попит, значить треба піднімати ціну. Тому зберігайте спокій та любіть свою країну.

Повний сюжет про те, в яких регіонах зараз дешевше купити житло, чи шалений попит на нерухомість спровокованих "втікачами" зі сходу на захід країни, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Сабіна Обухова