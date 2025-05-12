Це рішення є суттєвим кроком до деескалації торгової війни.

США і Китай тимчасово знизять мита на товари один одного. Це рішення покликане знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці на врегулювання розбіжностей.

Видання Bloomberg пише, що сукупні 145%-ві мита США на більшість китайських товарів буде знижено до 30%, включно зі ставкою, пов'язаною з фентанілом, до 14 травня, водночас 125%-ві мита Китаю на американські товари знизяться до 10%.

"Ми провели дуже активну і продуктивну дискусію про подальші кроки щодо фентанілу. Ми згодні з тим, що жодна зі сторін не хоче розривати відносини", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

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Також зазначається, що "сторони створять механізм для продовження обговорення економічних і торговельних відносин". Ця заява є кроком до деескалації тарифної війни.

Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що США хочуть досягти більш збалансованої торгівлі з Китаєм. Білий дім назвав рішення "торговельною угодою", але поки що незрозуміло, що є прийнятною метою для обох сторін і скільки часу знадобиться для досягнення цієї мети.

Торгова війна США і Китаю - останні новини

Переговори між США та Китаєм щодо послаблення торговельної напруженості принесли свої плоди. Після досягнення сторонами "істотного прогресу" ф'ючерси на американські фондові індекси підскочили, а долар зріс.

Зазначається, що Індія і Японія також ведуть переговори зі США про зниження мит.

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