На ринках очікують зниження торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу.

Переговори між США і Китаєм про послаблення торгової напруженості принесли свої плоди. Після досягнення сторонами "істотного прогресу" ф'ючерси на американські фондові індекси підскочили, а долар зріс.

Видання Bloomberg пише, що індекс азійських акцій зріс на 0,7%, а індекс Hang Seng зростає вже восьмий день, що є найкращим показником за рік. Контракти на індекс S&P 500 зросли на 1,5%, Nasdaq 100 підскочив на 2%, а європейські контракти додали 1%.

Водночас долар зміцнився відносно швейцарського франка та ієни, але ослаб відносно юаня і валют, чутливих до економіки Китаю, на очікуваннях, що найбільший у світі експортер отримає вигоду після зниження торговельної напруженості.

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Золото також впало на 1,6%, а казначейські облігації продавалися на тлі ослаблення ставок на зниження процентної ставки. Акції Індії зросли на 2,8%, а Пакистану - більш ніж на 8,5% після того, як країни домовилися про негайне припинення вогню після чотирьох днів жорстоких боїв.

Керуючий портфелем цінних паперів Principal Asset Management Радж Сінгх очікує, що ризикові настрої збережуться на деякий час, але "торгова ситуація доволі мінлива, і невизначеність досить висока".

Індія і Японія також ведуть переговори зі США про зниження мит. За словами прем'єр-міністра Сігеру Ісіби, Японія не погодиться з торговельною угодою, що виключає домовленість щодо автомобілів.

За словами джерел, американська сторона поставила за мету знизити мита нижче 60% як перший крок, на який може піти Китай. 9 травня Трамп заявив, що 80%-ві мита "здаються правильними".

Тим часом президент США заявив, що планує знизити ціни на рецептурні ліки, зобов'язавши американців платити не більше, ніж жителі інших країн. Акції азіатських фармацевтичних компаній впали на тлі цієї новини.

Торгова війна США та Китаю - головні новини

Мита США на імпорт з Китаю зросли до 145%, а Пекін ввів 125%-ві мита на американські товари.

Пізніше в США заявляли про початок проведення переговорів щодо укладення торговельної угоди між країнами.

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