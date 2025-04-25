Раніше Пекін вирішив підвищити мита на всі американські товари до 125%.

Китай може звільнити частину імпорту зі Сполучених Штатів від 125% мит і вже робить перші кроки для реалізації задуманого. Про це з посиланням на власне джерело повідомляє Reuters.

Зараз робоча група при Міністерстві комерції КНР формує списки товарів, які можуть бути звільнені від тарифів і закликає компанії подавати власні пропозиції.

За даними фінансового журналу Caijing, Пекін може включити до списку вісім товарів, які пов’язані із виробництвом напівпровідників.

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У п’ятницю в соціальних мережах активно поширювали список із 131 категорії товарів, які можуть звільнити від мит. Серед них можна побачити вакцини, хімікати та авіадвигуни. Однак підтвердження достовірності цього списку немає.

Варто додати, що за словами президента Американської торгової палати в Китаї Майкла Гарта, протягом останнього тижня деякі члени організації змогли імпортувати товари без застосування нових мит.

Американо-китайська торговельна війна

На початку квітня УНІАН повідомив, що Китай вирішив підвищити мита на всі американські товари до 125%.

Ці заходи стали відповіддю на дії президента США Дональда Трампа щодо підвищення мит на товари із КНР. Раніше повідомлялось, що загальна ставка мита на китайський імпорт до США складатиме 145%, а не 125%, як спочатку передбачалося.

Торговельна війна поставила під сумнів постачання американських літаків до КНР. Мита подвоїли вартість крилатих машин і запчастин американського виробництва, що зробило недоцільною для китайців закупівлю деяких категорій з них.

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