Заяви про те, що Пекін близький до укладення угоди з Вашингтоном щодо врегулювання торгової війни, - "фальшиві новини".

Китай закликав США "повністю скасувати всі односторонні мита", якщо Вашингтон хоче торгових переговорів. Пекін заявив, що "зараз немає жодних економічних і торговельних переговорів між Китаєм і США".

"Односторонні мита були ініційовані США. Якщо США дійсно хочуть розв'язати проблему, вони повинні... повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи проти Китаю і знайти спосіб врегулювати розбіжності шляхом рівноправного діалогу", - цитує представника міністерства торгівлі Китаю Хе Ядун видання Financial Times.

Пекін стверджує, що США мають зробити перший крок для деескалації кризи, яка загрожує призвести до жорсткого розриву відносин між країнами. Китай також постійно заявляє, що його "двері відкриті" для переговорів, але будь-яка вимога до США спочатку в односторонньому порядку скасувати мита як попередню умову для переговорів означатиме значне посилення його позиції.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що мита будуть знижені "істотно" і угода буде укладена "досить швидко". Але міністерство закордонних справ Китаю заявило, що будь-які повідомлення про те, що Китай і США близькі до укладення угоди, є "фальшивими новинами".

"Між Китаєм і США не було жодних консультацій або переговорів з приводу мит, не кажучи вже про досягнення угоди", - заявив офіційний представник міністерства Го Цзякунь.

Представник міністерства торгівлі Хе сказав, що "той, хто зав'язав дзвіночок на тигрі, має бути тим, хто його розв'яже", що є відсиланням до китайського прислів'я, яке означає, що той, хто створює проблему, має її вирішувати. За його словами, Пекін "відкритий до консультацій і діалогу", але "тиск, погрози і вимагання не є правильними способами взаємодії з Китаєм".

"Торгова війна - це війна, яку США розв'язали в односторонньому порядку... Якщо вони хочуть вести переговори, вони повинні проявити щирість і повернутися на правильний шлях рівноправного діалогу і консультацій", - сказав він.

Мита Трампа щодо Китаю

Президент США Дональд Трамп запровадив щодо Китаю мита в розмірі 145%. Китай зробив кроки у відповідь, ввівши мита проти американської продукції.

Крім того, Пекін запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що загрожує глобальним поставкам ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва.

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