'Я знаю, що в біса я роблю': Трамп різко змінив курс щодо мит, не попередивши радників, - NYT

Хоча Білий дім намагався переконати журналістів, що це була стратегія, сам Трамп гордовито назвав це "інстинктивним" кроком.

Дональд Трамп змінив курс щодо тарифної політики, не попередивши про це радників. Посадовці були спантеличені рішенням, а їхні публічні заяви розходилися з тим, що потім сказав сам президент, пише The New York Times.

Трамп неочікувано призупинив дію запроваджених раніше жорстких мит на 90 днів. Більшість його старших радників дізнались про це вже після ухвалення рішення - попри те, що вранці того ж дня президент публічно підтримував жорсткий курс.

"Я знаю, що в біса я роблю", - заявив Трамп республіканцям у вівторок.

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"БУДЬ КРУТИМ!", - написав він у середу вранці.

За кілька хвилин додав: "ЦЕ ЧУДОВИЙ ЧАС ДЛЯ КУПІВЛІ!!!".

Однак вже після обіду того ж дня Трамп змінив позицію - на тлі обвалу фондового ринку та різкого зростання прибутковості держоблігацій.

За словами джерел, навіть торговий представник США Джеймісон Грір дізнався про зміну курсу вже під час слухань у Конгресі. Інші ключові чиновники - включно з міністром фінансів Скоттом Бессентом і прес-секретаркою Каролайн Левітт - намагалися переконати громадськість, що все було заплановано.

"Це була його стратегія весь час", - сказав Бессент.

"Ви явно не зрозуміли, що тут робить президент Трамп", - додала Левітт.

Проте сам Трамп зробив заяву, якою перекреслив те, що говорили і Бессент, і Левітт. Відповідаючи на запитання, чому змінився митний курс, президент США відповів:

"Інстинктивно... Це справді більше інстинкт".

Таке рішення застало адміністрацію зненацька. Деякі радники досі не знають, чи мита призупинено для переговорів, чи це лише тимчасова поступка ринковому тиску. Очільник Мінфіну заперечував, що причиною стали фінансові втрати:

"У мене нічого не говорить про це… у нас сьогодні був досить хороший 10-річний аукціон".

У приватних розмовах радники визнають, що причиною стала паніка на ринку. Попри намагання зобразити паузу як продуманий крок, очевидно: навіть найближче оточення Трампа не було в курсі повороту в його тарифній політиці.

Трамп змінив курс щодо мит - що відомо

Як писав УНІАН, минулого тижня Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит практично на весь імпорт. При цьому ставка мита була діференційованою - для кожної країни своя в залежності від того, що команда Трампа вважала справедливим тарифом.

Втім, учора Трамп несподівано заявив, що митні тарифи США для всіх країн тимчасово будуть знижені до 10%, і тільки для Китаю вони не просто залишаться на підвищеному рівні, але зростуть додатково - тепер до 125%.

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