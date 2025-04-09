Щоправда, під час паузи діятиме базове 10-відсоткове мито.

Митні тарифи США для всіх країн тимчасово будуть знижені до 10%, і тільки для Китаю вони не просто залишаться на підвищеному рівні, але зростуть додатково - тепер до 125%. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Через відсутність поваги, яку Китай виявив до світових ринків, цим я підвищую тариф, який Сполучені Штати Америки стягують з Китаю, до 125%, що набуває чинності негайно. У якийсь момент, сподіваємось, у найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що дні обдирання США та інших країн більше не є стійкими чи прийнятними", - йдеться у заяві Трампа.

Крім того, президент Америки похвалився, що 75 країн світу звернулися до Вашингтону із пропозицією обговорити питання торгівлі, зокрема проблему митних тарифів.

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"Виходячи з того факту, що (...) ці країни, за моєю наполегливою пропозицією, не вжили жодних заходів у відповідь будь-яким чином чи формою проти Сполучених Штатів, я дозволив 90-денну ПАУЗУ та суттєво знижений взаємний тариф протягом цього періоду у 10%, який також набуває чинності негайно" - написав він.

Разом з тим із тексту заяви до кінця не зрозуміло, чи стосується знижений 10-ввідсотковий тариф лише тих країн, яки прямо звернулися до США із проханням про переговори, чи це тепер тариф для всього світу, крім Китаю.

Митна війна Трампа - що треба знати

Як писав УНІАН, минулого тижня Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит практично на весь імпорт. При цьому ставка мита була діференційованою - для кожної країни своя в залежності від того, що команда Трампа вважала справедливим тарифом.

Так, на імпорт товарів з Китаю розмір мита встановили у розмірі 34% на додачу до того, що вже було. На більшість товарів з ЄС мито склало 20%. Для багатьох країн Трамп встановив мінімальний базовий тариф у 10%. Стільки, наприклад отримала Україна. А от Росія, Білорусь та КНДР жодних додаткових тарифів на поставки товарів до США не отримали взагалі.

Після цього Китай запровадив додаткові 34% мита на американські товари як відповідь на американські тарифи. Тоді Трамп підняв митну ставку для товарів з Китаю до 104%. Сьогодні стало відомо, що Китай відреагував на це ще одним підняттям мита на американські товари - до 84%.

Всупереч тому, що сказав Трамп, Китай був не єдиним, хто встиг запровадити зустрічні мита на американські товари. Сьогодні Європейський союз вирішив запровадити 25-відсоткове мито на частину імпорту зі США. Щоправда, вони мають вступити в силу лише через кілька днів. Обмеженими митами на дії Трампа також встигла відповісти Канада.

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