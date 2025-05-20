Дія спрощених умов завершується вже за кілька тижнів.

Європейський Союз не буде продовжувати "торговельний безвіз" з Україною. Дія спрощених умов для експорту української продукції завершується з 5 червня 2025 року.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє RMF24. Він нагадав, що механізм автономних торговельних заходів (АТМ), що передбачав лібералізацію торгівлі з Україною, в Польщі було підтримано ще урядом Матеуша Моравецького.

"Тоді я не сказав жодного поганого слова. Але знадобилося лише три-чотири місяці, щоб зрозуміти, що цей механізм не є розумним, що він загрожує стабільності польського ринку. І треба було вжити заходів, щоб його заблокувати – перш за все, тоді йшлося про зерно, але не тільки. (...) Ми бачили тисячі вагонів із зерном, які щодня їхали до Польщі, а ви перед камерами говорили, що все чудово", – сказав він.

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Туст зауважив, що його уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими інтересами:

"Я не маю з цим проблеми, тому що ніхто не скаже мені, що я антиукраїнський, коли йдеться про російсько-українську війну".

Премʼєр зазначив, що після вступу на цю посаду він майже одразу ініціював кампанію, щоб переконати ЄС відмовитися від "торговельного безвізу" з Україною. Він також додав, що Польща хоче допомогти Україні у війні, але це не має бути за рахунок польських виробників і фермерів.

"І ми це отримали – з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни в плані прикордонного режиму", – констатував він.

"Торговельний безвіз" для України

"Торговельний безвіз" між Україною та ЄС діє з 4 червня 2022 року. У такий спосіб ЄС намагався підтримати українську економіку під час війни, діяти 4 червня 2022 року як один зі способів підтримки української економіки під час війни, тимчасово скасувавши мита й квоти на експорт продукції з України.

Торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка, говорячи про можливість скасування "торговельного безвізу", наголошував, що повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни, є найгіршим сценарієм. За його словами, по промислових товарах мит не було і не буде, така ж ситуація і з більшістю аграрних товарів.

Качка також нагадав, що на початку війни не працювали всі українські порти, зараз же продукція експортується і морем.

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