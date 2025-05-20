Тарас Качка зазначив, що українська сторона докладатиме зусилля, щоб 6 червня, попри можливі юридичні зміни, фактична ситуація залишилася без змін.

Найгірший сценарій у торгівлі з Євросоюзом з 6 червня, коли завершиться дія автономних торгівельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), це повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка під час виступу на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Треба розуміти, що на 6 червня найгірший сценарій - це просто повернення до режиму вільної торгівлі, який і був раніше. Він досить хороший, тому що по промислових товарах у нас мит не було і не буде. По більшості аграрних товарів так само", - сказав Качка.

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За його словами, автономні торговельні заходи свого часу суттєво допомагали Україні, особливо щодо чутливих товарів.

"Допомагали не лише з точки зору доступу на ринок, а і з точки зору транзиту. Але це було актуально в 2022 році, коли не працювали наші порти. Зараз, коли порти працюють, і весь експорт, і той, який йде в бік третіх країн, йде з наших портів, тому в нас немає такого навантаження транзитного. Відповідно, ці автономно-торгові заходи, які допомагали нам транзитуватися, зараз не такі вже актуальні", - пояснив торгпред.

Він зазначив, що ще торік була досягнута домовленість, що з 6 червня цього року дія автономних торгівельних заходів для України перестане діяти, натомість Єврокомісія проведе з Україною перегляд за ст.29 угоди про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі для того, щоб збільшити доступ українських товарів на ринок ЄС і європейських на ринок нашої країни.

"З автономно-торговими заходами все сталося, як Єврокомісія і запланувала. Досить чітка позиція, щодо непродовження автономно-торгових заходів. Натомість з 29-ю статею, поки що ми трошки пригальмували через низку зовнішніх обставин, але сподіваюсь, що ми це рішення знайдемо досить швидко. Якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня", - розповів Качка.

Український торгпред запевнив, що буде докладено всіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було ніяких фактичних змін, навіть якщо будуть юридичні зміни.

"Принаймі на час, поки ми будемо домовлятися щодо нових параметрів лібералізацій торгів цими товарами, які не були повністю лібералізовані, то у нас не буде певний час, якихось проблем з доступом на ринок Європейського Союзу. Хоча, очевидно, що ситуація далеко не така оптимістична і не така дружня, як у інших напрямах співпраці з ЄС", - додав заступник міністра економіки.

Торговельний безвіз - останні новини

Європейський Союз не планує запроваджувати нових торговельних преференцій для України одразу після завершення дії "торговельного безвізу" 5 червня 2025 року.

16 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що український уряд веде активні перемовини з Єврокомісією щодо впровадження перехідного періоду безвізової торгівлі після того, як 5 червня спливе термін дії торговельних преференцій для України.

Нагадаємо, "торговельний безвіз" між Україною та ЄС почав діяти 4 червня 2022 року як один зі способів підтримки української економіки під час війни. Він передбачав тимчасове скасування мит та квот на український експорт до ЄС. 25 травня 2023 року Рада ЄС продовжила це рішення на рік, 13 травня 2024 року - ще на рік, до 5 червня 2025 року.

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