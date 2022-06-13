Також в "Дії" можна одразу сплатити єдиний податок.

Відтепер у застосунку "Дія" можна подати декларацію платника єдиного податку та одразу сплатити податок за декілька кліків.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило в своєму Telegram-каналі.

"Тепер ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька кліків у "Дії", - йдеться в повідомленні.

Для цього потрібно авторизуватися в застосунку "Дія", у меню "Послуги" обрати "Податки ФОП" — Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць. Потім потрібно ввести суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірити контактні дані та декларацію. І зрештою залишається підписати її "Дія.Підписом" та надіслати.

"Розмір податку розраховується автоматично. Далі декларація надходить до податкової служби", - зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, в "Дії" також можна одразу сплатити податок за декілька кліків. А вся звітність буде у смартфоні.

Як повідомляв УНІАН, портал "Дія" запустив нову послугу "єДекларація" для підприємців. "єДекларація" для бізнесу замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.

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