За його словами, процес розмитнення має стати максимально прозорим та зручним.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Верховна Рада швидко проголосує за законопроект, який дозволить розмитнення авто через державний сервіс у "Дії".

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Уряд України вже почав реалізацію тих рішень, які обговорювали на нарадах цього тижня. Погоджено законопроект, який дозволить розмитнення авто через державний сервіс у "Дії". Увесь процес розмитнення буде максимально прозорим, зручним і одразу прибере всі тіньові схеми, які були можливі в попередні роки в цій сфері. Сподіваюсь, народні депутати України швидко проголосують за такий крок", - сказав Зеленський.

Крім того, додав він, урядом представлено вже конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця та підтримку для бізнесу у цей дуже складний час.

"Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого і середнього підприємництва", - пояснив президент.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд затвердив законопроект, який передбачає можливість розмитнення автомобілів за допомогою застосунку "Дія".

"Сьогодні ми проголосуємо та передамо законопроект, який передбачає розмитнення авто в "Дії". Все максимально просто і зручно. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбуватиметься автоматично. Сплатити можна прямо у застосунку, а весь процес розмитнення - не більше 5 хвилин", - сказав він.

За його словами, таким чином планується подолати корупцію при розмитненні автомобілів.

"Митники не будуть впливати на форму розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто, об'єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність", - сказав Шмигаль.

За його словами, законопроект передбачає звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами, а також меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

Вас також можуть зацікавити новини: