Об'єкти економ-класу подорожчали в середньому на 10-15%.

Протягом 2021 року приріст попиту на первинному ринку на 5-10% випереджав пропозицію. В результаті за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.

Таку думку висловив засновник і керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький, повідомляє UBR.ua.

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За словами експерта, об'єкти економ-класу подорожчали в середньому на 10-15%.

"Крім подорожчання будівництва, що істотно вплинуло на ціноутворення, зростання вартості квадратних метрів було обумовлене досить високою активністю громадян, які купували житло на початкових стадіях будівництва з метою збереження власних коштів", - заявив Підвисоцький

Саме тому, додає він, протягом 2021 року приріст попиту на первинному ринку на 5-10% випереджав пропозицію. Це одна з головних "комерційних" причин стрімкого зростання житла.

"Подорожчання квартир в якісних об'єктах за весь цикл будівництва може скласти в середньому 40-50%, що дозволяє покупцеві не тільки зберегти, але і примножити вкладені в покупку кошти", – резюмував експерт.

Ціни на квартири в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості у Києві зросла на 37%.

Іпотека в Україні:

Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "доступна іпотека під 7%".

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за перше півріччя 2021 року зросли у 2,5 раза за кількістю договорів і в 3,4 раза в грошовому вираженні, в порівнянні з першим півріччям минулого року.

З січня по червень 2021 року в найбільших містах України - Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові - середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 6,4-9%.

Автор: Олена Коваленко