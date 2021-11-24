За півтора року ціни на житло в Києві зросли майже на 40%.

За останні півтора року, тобто з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості у Києві зросла на 37%.

Про це заявив комерційний директор SAGA Development, засновник M4U Володимир Даниленко, повідомляє "НВ Бізнес".

Читайте такожЛокдаун обвалив ринок вторинного житла в Україні: що буде з цінамиЕксперт вважає, що через те, що ціни зростають швидше, ніж купівельна спроможність, попит буде потроху знижуватися.

"У підсумку, ми прийдемо до того, що до кінця 2022 року показники повернуться на рівень 2019: розпроданість знизиться з 67-68% до 40-45%, а річне зростання ціни складе 11-13%", - зазначив Даниленко.

Як зазначив експерт, на сьогодні більше ніж 40% українців потребують власного житла, проте купити квартиру можуть лише одиниці.

"Сьогодні потреба в покупці квартири є більш ніж у 40% людей. Тих, хто може собі дозволити купити та купує — всього 3-5%. При цьому, зниження цін на житло в гривні малоймовірно — зростання добробуту населення не встигає за зростанням цін на нерухомість. Якщо ціни продовжать рости тими ж темпами, все менше людей зможе дозволити собі покупку квартири", - зазначив експерт.

Іпотека в Україні:

Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "доступна іпотека під 7%".

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за перше півріччя 2021 року зросли у 2,5 раза за кількістю договорів і в 3,4 раза в грошовому вираженні, в порівнянні з першим півріччям минулого року.

З січня по червень 2021 року в найбільших містах України - Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові - Середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 6,4-9%.

Автор: Олена Коваленко