Напрацьований варіант угоди є попереднім і передбачає подальшу детальну розробку договору про створення інвестиційного фонду.

Угода про створення інвестиційного фонду відбудови України передбачає використання лише майбутніх доходів від видобутку корисних копалин України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"Угода підготовлена, сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час зустрічі президентів України і США щодо гарантій безпеки", - сказав він.

За словами прем'єра, США в цій угоді визнали внесок України у зміцнення міжнародного миру і безпеки, "добровольно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї", що є прямим посиланням на Будапештський меморандум.

Відео дня

"Безпековий характер цієї угоди – це пріоритет номер один для нашої країни, для уряду, для президента", - сказав Шмигаль.

Він також розповів, що в угоді іде мова про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови "з метою поглиблення партнерства між США та Україною, досягнення тривалого миру, спільної діяльності для відновлення України".

"Внесок України – це частина наших доходів майбутніх, що важливо – не існуючих чи попередніх. Ця угода про майбутнє. Тобто майбутні доходи, отримані Україною від ренти або ліцензії на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, які використовуються для транспортування чи видобування корисних копалин", - наголосив очільник уряду.

За його словами, 50% від таких доходів Україна буде вкладати в цей спільний із США фонд відновлення України, Сполучені Штати зі свого боку будуть робити відповідні внески. Даний фонд буде інвестувати ці кошти в розвиток, відновлення, безпеку України. Фондом управлятимуть уряди України і США.

Згідно тексту угоди, процитованого прем'єром, "внесок уряду України – це 50% усіх надходжень від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів у державній власності".

"Звісно, ні президент, ні уряд ніколи не підписали б чи не розглядали будь-яких кабальних або колоніальних договорів, які би не враховували інтереси нашої держави. Вже існуючі родовища, об'єкти, ліцензії і рента не підлягають обговоренню при створенні цього фонду. Ми говоримо лише про майбутні ліцензії, майбутні розробки", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що ця угода носитиме попередній характер, і основну угоду про інвестиційний фонд уряд України почне розробляти спільно з урядом США негайно після підписання попередньої угоди.

"Тобто ця угода носить попередній характер перед тим, як ми почнемо дуже конкретно, із залученням вже міжнародних юристів, глибоко пропрацьовувати угоду про створення цього фонду", - пояснив Шмигаль.

Процедура, за його словами, виглядатиме наступним чином: сьогодні уряд збереться і уповноважить міністрів на підписання цієї попередньої угоди. Представники уряду будуть присутні в делегації. Після домовленостей президентів України і США про гарантії безпеки, в присутності президентів представник уряду України підпише попередній договір. Далі розпочнеться робота над імплементацією підходів до гарантій безпеки і над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду для відбудови України.

Угода про корисні копалини – останні новини

Угода щодо використання корисних копалин України напряму прив'язана до гарантій безпеки для нашої держави, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наразі не розглядається підписання будь-яких угод без гарантій безпеки.

У коментарях The New York Times опитані експерти різко засуджують політику Трампа щодо підписання угоди з Україною. Так, ніхто з опитаних виданням експертів не міг пригадати прецеденту, коли Сполучені Штати або будь-яка інша країна вимагали б гроші чи ресурси у своїх союзників під час війни.

Вас також можуть зацікавити новини: