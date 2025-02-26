Угода щодо використання корисних копалин України напряму прив'язана до гарантій безпеки для нашої держави.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
"Ця угода напряму прив'язана до гарантій безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки України", - наголосив він.
За словами Шмигаля, наразі не розглядається підписання будь-яких угод без гарантій безпеки.
Протягом останніх двох тижнів урядами США і України угоду було напрацьовано угоду про економічну співпрацю, зазначив прем'єр.
"Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". І фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна, і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його і ця угода передбачає ряд положень", - розповів Шмигаль.
Він підкреслив, що пункт 10 в попередній угоді говорить про те, що ця угода про фонд становить невід'ємний елемент двосторонніх і багатосторонніх угод і конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості.
"Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідна для створення тривалого миру", - додав прем'єр.