Угода передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна, і США будуть на рівних управляти ним.

Угода щодо використання корисних копалин України напряму прив'язана до гарантій безпеки для нашої держави.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"Ця угода напряму прив'язана до гарантій безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки України", - наголосив він.

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За словами Шмигаля, наразі не розглядається підписання будь-яких угод без гарантій безпеки.

Протягом останніх двох тижнів урядами США і України угоду було напрацьовано угоду про економічну співпрацю, зазначив прем'єр.

"Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". І фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна, і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його і ця угода передбачає ряд положень", - розповів Шмигаль.

Він підкреслив, що пункт 10 в попередній угоді говорить про те, що ця угода про фонд становить невід'ємний елемент двосторонніх і багатосторонніх угод і конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості.

"Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідна для створення тривалого миру", - додав прем'єр.