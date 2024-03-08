За словами депутата, економіка відновлюється не такими темпами, як зростає кількість ФОПів.

Збільшення кількості фізосіб-підприємців, яке спостерігається в Україні, значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Укрінформу".

"Мені, як провладному політикові, легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів", – сказав депутат.

Гетманцев розповів, що провів на своєму телеграм-каналі опитування, думки учасників якого розділилися: половина респондентів вважає, що справді йдеться про адаптацію економіки, інша половина – що це побудова схем з ухилення від оподаткування.

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"Я, на жаль, змушений погодитися із останніми. Бо належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму", – зазначив він.

ФОП в Україні – останні новини

За інформацією платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот", у 2023 році в Україні відкрилося понад 300 тисяч нових ФОПів, що на 7% перевищило показники довоєнного 2021 року.

Кабінет міністрів України готує законопроект, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збору для ФОПів. Мова йде про збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, які сьогодні його не сплачують, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій – з нерухомим майном, ювелірними виробами та інших операцій.

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