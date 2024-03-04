Новий законопроект має зʼявитися вже цього місяця.

Український бюджет потребує додаткових надходжень. На цьому тлі Кабінет міністрів України готує законопроект, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збоу для ФОПів.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев. За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 млрд гривень.

"Мова йде про збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, які сьогодні його не сплачують для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій – з нерухомим майном, ювелірними виробами та інших операцій", – пояснив він.

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Нардеп зауважив, що йдеться про комплекс пропозицій, "які з миру по нитці збирають ці 44 мільярди".

"І це Кабмін нам запропонує в якості законопроекту. Уже в березні очікуємо на цей законопроект", – додав Гетманцев.

Податки в Україні

У Міністерстві фінансів України розробили Національну стратегію доходів до 2030 року. Нею передбачене, зокрема, запровадження прогресивної шкали податків. Однак все це відбудеться не одномоментно і тільки після широких дискусій.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей зазначила, що в основі нової шкали оподаткування лежить європейський принцип "Багаті платять більше". За її словами, за основу взяли польську модель оподаткування малого та середнього бізнесу, де ставки варіюються від 2% до 20%.

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