Триває передача ще двох підприємств.

Державний концерн "Укроборонпром" передав до Фонду державного майна 15 державних підприємств та корпоративні права ще двох акціонерних товариств, які втратили своє значення для обороноздатності країни.

Як передає прес-служба концерну, також триває передача ще двох підприємств.

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Що стосується переданих підприємств, то йдеться про Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ", Запорізький автомобільний ремонтний завод, Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння, "171 Чернігівський ремонтний завод", "Укроборонресурси", Український радіотехнічний інститут, "Укроборонлізинг", Науково-дослідний інститут "Буран", Центральний конструкторський бюро "Ізумруд", завод "Квант", Херсонський завод "Судмаш".

Також до цього переліку входять Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління, Івано-Франківський котельно-зварювальний завод, Рівненський автомобільний ремонтний завод, Спеціальне конструкторське бюро "Молнія", Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання та Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут.

У процесі передачі в ФДМУ знаходиться ДП "Харківський завод транспортного обладнання" і в Міноборони - ДП "Українська авіаційна транспортна компанія".

"Підприємства "Укроборонпрому", які увійшли до переліку на відчуження, де-факто давно втратили зв'язок з оборонно-промисловим комплексом і відповідно не здійснювали фінансово-господарської діяльності або були збитковими та мали незадовільні економічні показники. Загальна вартість активів зазначених підприємств станом на 1 липня 2020 року склала понад 280,6 млн грн. При цьому тільки за перше півріччя 2020 року вони отримали збитків майже на 15 млн грн, а сума загальної заборгованості із заробітної плати становить понад 7,6 млн грн", - сказано в повідомленні.

Після передачі 17 підприємств до складу "Укроборонпрому" входять 118 підприємств, з яких 21 - на тимчасово окупованій території.

Що цьому передувало

Раніше заступник генерального директора Концерну з управління активами Мустафа Найєм заявив, що майже половина будівель і споруд підприємств, що входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", не мають необхідної документації.

"З 7 тисяч будівель і споруд, які є у всіх компаній, зареєстровані, тобто, мають документацію, 53%. Це означає, що 47% будівель у вас завтра можуть забрати. Чорні реєстратори, нотаріуси, і це питання тільки будівель. Земельні ділянки: 14% земельних ділянок взагалі не мають документацію", - сказав він.

14 квітня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив політику власності державного концерну "Укроборонпром".

"Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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Автор: Дмитро Шварц