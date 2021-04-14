Відповідне розпорядження було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Кабінет Міністрів затвердив політику власності державного концерну "Укроборонпром".

Відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Читайте також"Укроборонпром" похвалився збільшенням обсягів виробництва

Як сказано в пояснювальній записці до документа, політика власності визначає пріоритети, згідно з якими держава володіє концерном, основні завдання, які покладені на концерн і його учасників, а також встановлює ключові показники ефективності "Укроборонпрому".

Метою підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", визначено задоволення поточних і майбутніх потреб Збройних сил в озброєнні та техніці, розширення виробництва цивільної високо-технологічної продукції та збільшення обсягу експорту продукції військового і цивільного, а також подвійного призначення.

Що цьому передувало

Раніше заступник генерального директора концерну з управління активами Мустафа Найєм заявив, що майже половина будівель і споруд підприємств, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", не мають необхідної документації.

"З 7 тисяч будівель і споруд, які є у всіх компаній, зареєстровані, тобто, мають документацію, 53%. Це означає, що 47% будівель у вас завтра можуть забрати. Чорні реєстратори, нотаріуси, і це питання тільки будівель. Земельні ділянки: 14% земельних ділянок взагалі не мають документацію", - сказав він.

"Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц