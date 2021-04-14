Кабінет Міністрів затвердив політику власності державного концерну "Укроборонпром".
Відповідне розпорядження прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
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Як сказано в пояснювальній записці до документа, політика власності визначає пріоритети, згідно з якими держава володіє концерном, основні завдання, які покладені на концерн і його учасників, а також встановлює ключові показники ефективності "Укроборонпрому".
Метою підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому", визначено задоволення поточних і майбутніх потреб Збройних сил в озброєнні та техніці, розширення виробництва цивільної високо-технологічної продукції та збільшення обсягу експорту продукції військового і цивільного, а також подвійного призначення.
Що цьому передувало
Раніше заступник генерального директора концерну з управління активами Мустафа Найєм заявив, що майже половина будівель і споруд підприємств, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", не мають необхідної документації.
"З 7 тисяч будівель і споруд, які є у всіх компаній, зареєстровані, тобто, мають документацію, 53%. Це означає, що 47% будівель у вас завтра можуть забрати. Чорні реєстратори, нотаріуси, і це питання тільки будівель. Земельні ділянки: 14% земельних ділянок взагалі не мають документацію", - сказав він.
"Укроборонпром"
Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.
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