На марку тиражем в 420 тис. примірників вже відкрито передзамовлення.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" анонсував благодійний поштовий випуск "Usyk. Світ любить сильних" на честь українського боксера Олександра Усика. Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти" в Telegram.

Зазначається, що кошти з продажу марки будуть передані благодійному фонду Usyk Foundation, створений для підтримки Сил Оборони та українців, які постраждали від російської агресії. Тираж нової марки становить 420 тис. примірників. Художник — Сергій Тєхов.

"Ця передостання офіційна марка 2024 року знайде своїх шанувальників, бо присвячена легенді українського спорту, його символу – Олександру Усику та його бою з Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії", - прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Компанія вже сьогодні відкрила передзамовлення на марку, яка вийде в продаж напередодні бою – 19 грудня.

Протистояння Усика та Ф'юрі – що відомо

В ніч з 21 на 22 грудня, відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у важкій вазі. Він пройде на Kingdom Arena.

Раніше УНІАН повідомляв, що американський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон бачить у реванші перемогу Ф'юрі, якщо він серйозно до нього поставиться.

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