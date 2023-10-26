Тираж нового поштового блоку становить 450 тисяч марок.

"Укрпошта" ввела в обіг першу марку під час повномасштабної війни, присвячену військовій нагороді - "Хрест бойових заслуг". Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

Зазначається, що тираж нового поштового блоку становить 450 000 марок. Кількість марок в аркуші - 6. Вартість аркушу 90 грн.

Хрест бойових заслуг – це відзнака президента України, яка вручається людям, що в умовах надзвичайної небезпеки, роблять героїчні вчинки чи мають значні успіхи в управлінні військами. Так, відзнакою нагороджені Валерій Залужний, Дарія Мазуренко, Олександр Сирський, Кирило Буданов та Дмитро Коцюбайло (посмертно).

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Марки "Укрпошти" - останні новини

У вересні 2023 року "Укрпошта" ввела в обіг нову поштову марку "Міста Героїв. Харківщина", яку випустили на честь річниці визволення від росіян міст регіону - Балаклії, Ізюму, Куп'янську та Харкова. Тираж блоку марки дорівнював 75 тисяч екземплярів.

Пізніше український поштовий оператор презентував поштовий випуск "Зброя Перемоги. Світ з Україною", що є продовженням однойменного благодійного випуску 2022 року. Тираж поштового блоку становив 160 000 примірників. На поштових марках були зображені: бойові танки Challenger 2 (Велика Британія) та Leopard 2 (Німеччина); зенітно-ракетний комплекс Patriot (США); самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція); бойова машина піхоти M2 Bradley (США).

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