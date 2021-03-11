Статки 90-річного Баффета за останню добу зросли на $1,8 мільярда.

Глава холдингової компанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффет став п'ятою людиною в списку мільярдерів Forbes, чиї статки перевищує $100 млрд.

Про це повідомляє Forbes Real-Time.

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Статки 90-річного Баффета за останню добу зросли на $1,8 млрд, до $100,3 млрд.

У списку мільярдерів Forbes він посів п'яту сходинку.

Баффета випереджають: Джефф Безос ($179,6 млрд), Ілон Маск ($165,1 млрд), Бернар Арно ($159,9 млрд), Білл Гейтс ($125,6 млрд).

Що цьому передувало

У лютому 2021 року один з найбагатших людей у світі, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опублікував послання до акціонерів, яке він пише щорічно з 1965-го. У листі бізнесмен розповів про зароблені $11 млрд від продажу компанією частини акцій Apple, виступив проти покупки облігацій і закликав вкладати в акції.

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Автор: Олена Коваленко