Китай виявив колосальні поклади цінної сировини: відкриття може змінити баланс сил

Заявлені поклади обсягом 30 млн тонн.

У пустелі Ордос на півночі Китаю виявили поклади сировини, яка може відчутно посилити позиції країни в атомній енергетиці. Про це пише видання WNP.

Йдеться про уран, головне паливо для атомних електростанцій. Родовище знайшли ще у 2025 році в автономному районі Внутрішня Монголія. За наявними даними, під землею може бути близько 30 мільйонів тонн цього металу.

Для Китаю відкриття дуже вчасне, адже зараз там зводять 11 нових атомних реакторів. Як зазначає видання, власний уран дасть Пекіну змогу не хвилюватися через перебої з постачанням і заощадити на подальшому будівництві АЕС.

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Втім, швидко освоїти родовище навряд чи вдасться. Журналісти називають кілька серйозних проблем. Для видобутку потрібно багато води, якої в пустелі обмаль. Крім того, треба вирішити, що робити з відходами, і подбати про безпеку людей, які працюватимуть на родовищі.

Якщо Китай все ж візьметься за розробку всерйоз, наслідки відчує не лише він сам. На думку авторів матеріалу, великі власні запаси можуть вплинути на світову торгівлю ураном і на ціни на нього. Окрім того, з таким ресурсом країні буде легше впоратися з можливими проблемами з постачанням під час переходу на нові джерела енергії.

Інші знахідки

Раніше китайські науковці натрапили на багате родовище золота та срібла на дні Тихого океану. Поклади утворилися біля підводних гарячих джерел у виключній економічній зоні Китаю. В окремих зразках руди виявили до 15,4 грама золота і 1,27 кілограма срібла на тонну, що значно більше, ніж у родовищах на суходолі.

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