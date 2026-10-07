Китай створив лазер проти невидимого F-35, але є проблема

Cистема на основі однофотонного LiDAR під час моделювання виявляла F-35 на відстані до 61,4 км уночі, але вузький лазерний промінь має суттєве обмеження.

Китайські інженери розробили лазерну систему, яка, згідно з моделюванням, може виявляти американський винищувач-невидимку F-35 на відстані до 61,4 км. Технологія використовує однофотонний LiDAR, здатний фіксувати навіть надзвичайно слабкі сигнали відбитого лазерного світла, пише HVG.

Система може стати додатковим способом відстеження літаків-невидимок за межами прямої видимості. Водночас у технології є суттєве обмеження: на відміну від радара, LiDAR працює з вузьким лазерним променем, тому не забезпечує такого широкого охоплення.

Як працює китайська розробка

Концепція однофотонного LiDAR передбачає виявлення одного фотона відбитого лазерного світла та визначення відстані до цілі за допомогою часової мітки.

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За наданою інформацією, систему розробили інженери Китайської академії повітряних ракет. Вона працює на довжині хвилі 1064 нанометри: пристрій спрямовує лазерні імпульси на ціль, а потім вимірює відбите світло.

Однофотонні системи можуть фіксувати надзвичайно слабкі сигнали, що робить їх потенційно корисними для виявлення малопомітних цілей.

Оскільки системи, призначені для ракет, мають відповідати суворим вимогам щодо розміру, маси та споживання енергії, інженери змоделювали відносно невелику оптичну систему. У розрахунках використовували лазерні імпульси потужністю 1 міліджоуль та лінзу діаметром 100 міліметрів.

Також модель враховувала проникність атмосфери, освітлення неба та шум детектора.

Уночі дальність значно більша

Одним із ключових параметрів у моделюванні був час регенерації детектора – тобто проміжок, необхідний для того, щоб він міг зафіксувати наступний сигнал після виявлення фотона.

Розрахунки показали, що системі потрібно близько 9,4 фотона, щоб почати відстежувати ціль.

Водночас ефективність технології суттєво залежить від умов освітлення. Вдень ціль можна було виявляти на відстані близько 27,6 км. Уночі показник зростав до 61,4 км.

У чому проблема технології

Збільшення дальності виявлення саме по собі не вирішує проблему пошуку літаків. LiDAR використовує вузький лазерний промінь, тоді як радар забезпечує значно ширше охоплення простору.

Це означає, що лазерній системі потрібно спрямувати промінь у потрібну область, щоб виявити ціль. Тому технологія може доповнювати радарні та інфрачервоні системи, але не обов’язково замінювати їх.

Є й інша проблема. F-35 уже має озброєння, здатне вражати цілі на відстані, більшій за ту, яка моделюється для цієї системи. Таким чином, літак може здійснити удар ще до того, як лазерна система встигне виявити його присутність.

Лазерна зброя - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони Великої Британії запустило проєкт PANOPTES - автономну лазерну систему протиповітряної оборони, встановлену на транспортному засобі, призначену для боротьби з роями дронів та повторюваними атаками недорогих безпілотних літальних апаратів без швидкого виснаження запасів дорогих ракет.

Зокрема, відомство прагне створити систему боротьби, здатну захистити маневрені сили від щільного перенасичення безпілотниками, яке все частіше асоціюється з війною в Україні.

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