Середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 6,4-9%.

З січня по червень 2021 року в найбільших містах України - Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові - середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 6,4-9%.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку України, проведеного Асоціацією Фахівців з нерухомості (ріелторів) України спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".

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Відзначається, що середня вартість квартир на вторинному ринку Києва зросла на 7,0% - з 1690,9 дол./кв. м у січні до 1809,8 дол./кв.м в червні 2021 року.

Найвища вартість квартир зафіксована в центральних районах столиці: у Печерському середня ціна в червні склала 3065,5 дол./кв.м, у Голосіївському - 1810,5 дол./кв.м, у Шевченківському - 1622,1 дол./кв.м.

Також повідомляється, що з початку року середня вартість квартир у Львові зросла на 7,2%: з 994,6 дол./кв.м у січні до 1066,0 дол./кв.м за підсумками червня.

Найвища вартість квартир зафіксована в таких районах міста: Галицькому-1281,2 дол./кв.м, Франківському - 1067,2 дол./кв.м, Личаківському - 1046,8 дол./кв. м.

Що стосується Одеси, з січня по червень середня вартість житла на вторинному ринку тут зросла на 6,4%: з 936,4 дол./кв. м до 996,6 дол./кв.м. найвища вартість квартир зафіксована в таких районах міста: Приморському - 1215,1 дол./кв.м, Київському-900,1 дол./кв.м.

З початку року вартість житла на вторинному ринку Дніпра зросла в середньому на 7,0%: з 843,5 дол./кв. м у січні до 902,5 дол./кв.м в червні.

Найдорожчі квартири пропонувалися в Соборному(1098,5 дол./ кв. м), Центральному(1009,1 дол./кв.м) та Амур-Нижньодніпровському(902,5 дол./кв. м) районах міста.

У Харкові з початку року середня вартість житла на вторинному ринку зросла на 9,2%: з 790,2 дол./ кв. м у січні до 862,9 дол./ кв. м в червні 2021 року.

Найвища вартість квартир спостерігалася в Шевченківському(1074,2 дол./кв. м), Новобаварському (1058,9 дол./ кв.м)та Основ'янському (864,9 дол./кв.м) районах міста.

Здешевлення іпотеки в Україні:

Наприкінці січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "доступна іпотека під 7%".

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за перше півріччя 2021 року зросли у 2,5 раза за кількістю договорів і в 3,4 раза в грошовому вираженні, в порівнянні з першим півріччям минулого року.

Автор: Богдан Слуцький