У червні частка кредитів на покупку житла на вторинному ринку нерухомості перевищила 90% від усіх виданих іпотечних кредитів.

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за перше півріччя 2021 року зросли в 2,5 рази за кількістю договорів і в 3,4 рази в грошовому вираженні, в порівнянні з першим півріччям минулого року.

Як повідомляє прес-служба Національного банку, українські банки за перше півріччя 2021 року видали 4652 іпотечних кредити на загальну суму понад 3,6 млрд грн.

Читайте такожДля багатодітних сімей Харкова скасують відсоткову ставку за іпотечними кредитами

Зокрема в червні 2021 року банки видали 955 іпотечних кредитів на загальну суму 774,6 млн грн, а за другий квартал банками видано 2839 іпотечних кредитів майже на 2,3 млрд грн.

За даними НБУ, кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості ще більше посилили свою перевагу: у червні їх частка перевищила 90% від усіх виданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і за грошовим обсягом.

Також повідомляється, що ринок іпотечного кредитування в Україні залишається дуже концентрованим: 90% нових угод уклали п'ять найактивніших банків.

Середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила в червні 17,3% на первинному і 13,2% – на вторинному ринку. За другий квартал ставки знизилися відповідно на 0,1 процентного пункту і на 0,7 п. п.

Здешевлення іпотеки в Україні:

Наприкінці січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "Доступна іпотека під 7%".

Автор: Катерина Жирій