Продовольча інфляція пришвидшилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени.

У жовтні споживча інфляція пришвидшилася (до 9,7% у річному вимірі) та перевищила траєкторію прогнозу НБУ. За оцінками регулятора, зростання цін тривало й у листопаді. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

"Так, продовольча інфляція зросла внаслідок суттєвішого, ніж очікувалося, впливу несприятливих погодних умов на сільськогосподарські культури. Дещо швидше, ніж очікувалося, зростали й адміністративна інфляція та ціни на паливо", - сказано у документі.

Фундаментальний інфляційний тиск також посилився в жовтні. Зазначається, що базова інфляція зросла внаслідок швидкого подорожчання оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості сировини, подальшого зростання витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці, а також ефектів перенесення девальвації в попередні періоди на ціни.

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Що стосується цін на продукти, то в НБУ зазначили, що в жовтні продовольча інфляція стрімко пришвидшилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед низки овочів і фруктів.

"Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника в попередні періоди. Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття. Дещо швидше зростали ціни на послуги, зокрема з охорони здоров’я, зв’язку й особистого догляду через зростання виробничих витрат", - повідомили в Нацбанку.

При цьому в жовтні сповільнилося зростання цін на пальне. Пропозиція на ринку палива й надалі залишалася значною, попри нетривале подорожчання сировини в першій половині жовтня.

Натомість стрімкіше дорожчали алкогольні та тютюнові вироби, в тому числі під впливом послаблення обмінного курсу гривні в попередні періоди та боротьби з тіньовою продукцією. Пришвидшилося і зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на сир в Україні постійно ростуть. Виробники нарікають на постійне подорожчання молочної сировини. За даними видання Infagro, більша частина виробників планують з 1 грудня збільшити ціну на сири відразу на 10%. При цьому торговельні мережі неохоче йдуть на поступки.

Минулого тижня в Україні зросли ціни на помідори. Причиною підвищення вартості стало сезонне зниження пропозиції місцевого томату в тепличних комбінатах. Так, за даними аналітиків EastFruit, помідори надходили у продаж по 80-90 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.

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