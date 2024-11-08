Національний банк України також очікує прискорення продовольчої інфляції.

В Україні ціни на споживчому ринку в жовтні 2024 року зросли на 1,8% порівняно з вереснем. Водночас від початку року ціни збільшилися на 8,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, на споживчому жовтневому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше подорожчали овочі - на 18,2% і яйця - 18,1%.

Зазначається, що на 6,9-1,3% зросли ціни на олію, фрукти, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та рибні продукти.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 0,8% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Прогноз від НБУ

Національний банк України очікує прискорення продовольчої інфляції до другого кварталу 2025 року. Найближчими місяцями ціновий тиск зберігатиметься через меншу, ніж торік, пропозицію окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, подальше загострення диспропорцій на ринку праці та дефіцит електроенергії під час опалювального сезону.

"У результаті споживча інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року та залишатиметься високою в першому півріччі 2025 року", - сказано у звіті.

Ціни в Україні - важливі новини

Раніше заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук повідомив, що зростання цін на молочні продукти продовжиться й надалі. За його прогнозом, у разі стабільного постачання електроенергії взимку подорожчання може становити 15% до кінця року.

Також УНІАН писав, що згідно з результатами нещодавнього соціологічного опитування, 44% українців купують дешевші, але менш якісні продукти. Водночас 45% опитаних частіше дозволяють собі купувати якісніші (корисніші або смачніші) продукти, навіть якщо вони дорожчі.

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