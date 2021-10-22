У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво у вересні зросло на 2,9% без урахування сезонної коригування і на 1,8% скоротилося - з урахуванням коригування.

Промислове виробництво в Україні у вересні 2021 року в річному вираженні – до Вересня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів скоротилося на 0,7%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво у вересні скоротилося в річному вираженні на 0,9%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво у вересні зросло на 2,9% без урахування сезонного коригування і на 1,8% скоротилося - з урахуванням коригування.

У розрізі основних видів діяльності у добувній промисловості та розробці кар'єрів у вересні цього року зростання виробництва у порівнянні з вереснем 2020 року становило 1%, у переробній промисловості спостерігалося скорочення на рівні 1,1%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво скоротилося на 2,4%.

У розрізі основних промислових груп Виробництво товарів проміжного споживання зросло на 0,6%, а по споживчих товарах тривалого користування спостерігалося зростання на 5%.

По інвестиційних товарах спостерігалося зростання виробництва на 2,5%, А по споживчих товарах короткострокового користування та енергії спостерігалося скорочення на 4% і 1,2% відповідно.

Промвиробництво в Україні:

Промислове виробництво в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком скоротилося на 5,2%.

Автор: Богдан Слуцький