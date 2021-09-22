У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в серпні зросло на 3,2% без урахування сезонного коригування і на 1,3% - з урахуванням коригування.

Промислове виробництво в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні – до серпня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 0,6%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в серпні збільшилося в річному вираженні на 0,2%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в серпні зменшилося на 3,3% без урахування сезонного коригування і на 0,6% - з урахуванням коригування.

У розрізі основних видів діяльності у добувній промисловості та розробці кар'єрів у серпні цього року скорочення виробництва у порівнянні з серпнем 2020 року склало 2,5%, у переробній промисловості спостерігалося зростання на рівні 2,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво збільшилося на 0,3%.

У розрізі основних промислових груп виробництво товарів проміжного споживання зросло на 4,1%, а по споживчих товарах тривалого користування спостерігалося скорочення на 7,3%.

По інвестиційних товарах спостерігалося зростання виробництва на 3,6%, А по споживчих товарах короткострокового користування та енергії спостерігалося зростання на 1,5% і 0,4% відповідно.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України зберіг дисконтна ставка на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

22 липня 2021 року Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Промислове виробництво в Україні в липні 2021 року в річному вираженні - до липня 2020 року - без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 0,2%.

Автор: Дмитро Шварц