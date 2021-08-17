Міністр економіки проанонсував додаткові урядові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних.

Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні склала 315 тис. осіб, що на 179 тис. осіб або 36% менше, ніж на цей період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки з посиланням на міністра Олексія Любченка.

Зокрема Любченко проанонсував додаткові урядові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проектів, замовником яких є органи державної влади.

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"Під час реалізації таких програм та проектів окремий фокус - на виконання показників працевлаштування, у тому числі на створення нових робочих місць. Будемо постійно моніторити та контролювати цей процес. Мета – економіка повинна відновлюватися та кількість офіційно працевлаштованих громадян повинна змінюватися попри ті виклики, як то можливі нові карантинні обмеження, пов’язані з новими мутаціями коронавірусу як в Україні, так і в світі", - цитує прес-служба міністра.

Нагадаємо, згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році і 8% у 2023-му.

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Автор: Катерина Жирій