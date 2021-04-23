НБУ очікує, що в 2022 році рівень безробіття становитиме 8,5%.

Завдяки відновленню економічної активності в Україні у 2021 році рівень безробіття знизиться і в середньому за рік становитиме 9,1%.

Такий прогноз міститься в інфляційному звіті за перший квартал, розміщеному на офіційному сайті Національного банку.

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"У поточному році рівень безробіття знизиться і в середньому за рік становитиме 9,1%. З одного боку, відновлення економічної активності сприятиме нормалізації показника, з іншого - зниження буде гальмуватися значним зростанням витрат бізнесу на оплату праці. Проте вже у 2022 році очікується зниження безробіття до природного рівня - 8,5%", - сказано у звіті.

Відзначається, що подальше пожвавлення економіки та зростання соціальних стандартів буде підтримувати підвищення доходів громадян.

"Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 17,8% і на 9,7% в наступному році; реальна - на 8,6% і на 3,9% відповідно", - сказано у звіті.

Що цьому передувало

Рівень безробіття в Україні у другому кварталі 2020 року у порівнянні з першим кварталом зріс на 1,3 п.п. – до 9,9% з 8,6%, що в абсолютних цифрах становить 1,7 мільйона осіб.

Рівень безробіття в Україні в 4-му кварталі 2020 року в порівнянні з 3 – м кварталом виріс на 0,6 п.п. - до 10,1% з 9,5%, кількість безробітних склала 1,8 млн осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення у віці від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

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Автор: Богдан Слуцький