Початкова ціна лота - 220 мільйонів гривень.

Виправний центр в селищі Коцюбинське, який знаходиться лише за 2 кілометри від Києва, буде виставлений на аукціон. Початкова ціна лота - 220 мільйонів гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Заклад вже два роки законсервований, щорічно на його утримання держава витрачала 3 мільйони гривень.

Як йдеться в сюжеті, хто стане майбутнім власником цієї в'язниці, вирішать на аукціоні.

Загальна площа об'єкта, який буде виставлятися на аукціон, становить близько 8 гектарів.

Продаж в'язниць в Україні

6 серпня 2020 року міністр юстиції України Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в'язниць, які не використовуються.

За його словами, скоріш за все, в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть ліквідовані.

При цьому міністр зазначив, що продаж в'язниць не означає, що засуджених відпускатимуть на свободу. "Просто у нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось з нього якраз і починається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.

Разом з тим Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань.

30 грудня 2020 року Малюська заявив про те, що в Україні у 2021 році планують провести приватизацію не менше 4-х в'язниць.

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Автор: УНІАН