Наступного року може з’явитися «Рейтинг в’язниць» в Україні.

В Україні наступного року планують провести приватизацію не менше 4-х в’язниць.

Читайте такожМіністр культури закликав українців рятувати кінотеатриПро це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства юстиції України у Facebook з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську.

Він поінформував про плани роботи відомства у наступному році.

«У 2021 році очікуйте: приватизацію щонайменше чотирьох в’язниць; публікацію комплексного «Рейтингу в’язниць»; відкриття нових об’єктів в’язничної інфраструктури; початку будівництва нових слідчих ізоляторів».

Крім того, за словами Малюськи, очікується прийняття законів, які «повністю змінять систему кримінальних покарань».

Міністр зарахував до невдач те, що «не змогли перейти до активної фази «Великого розпродажу в’язниць».

«На заваді стали численні бюрократичні перешкоди. Але врешті-решт, з затвердженням державного бюджету на 2021 рік з’явилося світло в кінці тунелю: його нормами передбачено, що доходи від приватизації в’язниць будуть розподілятися за пропорцією 70/30 (70% – у спецфонд та, відповідно, на нове будівництво, 30% – у загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує строки, але все одно надає нам змогу врешті-решт продавати в’язниці в межах процедури малої приватизації», - прокоментував він.

Продаж в'язниць в Україні

6 серпня Малюська оголосив про початок продажу в Україні в’язниць, які не використовуються. За його словами, скоріш за все тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

При цьому міністр наголосив, що продаж в’язниць не означає те, що засуджених випускатимуть на свободу.

«Просто у нас надто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. От з нього якраз і розпочинається продаж», - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть «заморожені» тюрми, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.

Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об’єктів мережі виконання покарань.

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Автор: Інна Андаліцька