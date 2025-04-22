В'єтнам і Сполучені Штати досягли принципової згоди щодо закупівлі винищувачів F-16. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє 19FortyFive.
Загалом В'єтнам може отримати не менше 24 літаків F-16. Угода може бути комплексною і передбачати також закупівлю певної кількості транспортних C-130 Hercules.
Портал Defense Express зі свого боку зазначає, що в’єтнамцям треба готуватися до того, що доведеться витратити немалі кошти.
"24 нових винищувача для В'єтнаму можуть коштувати до 6,7 млрд доларів, якщо брати по 279 млн доларів за один F-16V", - вважають українські фахівці.
Експерти нагадують, що раніше Філіппіни отримали дозвіл на закупівлю 20 літаків F-16 у версії Block 70/72 із загальною вартістю до 5,58 млрд доларів.
Варто сказати, що В'єтнам довгі десятиліття робив ставку на радянську і російську зброю. Це одна з причин, чому новину про закупівлю F-16 назвали "з розряду неймовірне".
В’єтнамці вирішили обрати американські літаки, адже виникли серйозні труднощі із обслуговуванням російської авіатехніки.
Відомо, що азіатська країна експлуатує справжній "зоопарк" радянських та російських машин, включаючи 35 винищувачів Су-30МК2, кілька десятків Су-22 та відносно невелику кількість Су-27СК/УБК. Принаймні частина з них вже непридатна до експлуатації.
Скільки коштують сучасні винищувачі
Фахівці неодноразово звертали увагу на "захмарну" ціну сучасних бойових літаків, навіть якщо мова йде про винищувачі четвертого покоління (останнім на сьогодні є п’яте).
Раніше УНІАН повідомив, що 16 винищувачів JAS-39 Gripen E/F обійдуться Колумбії у 3,65 млрд доларів. Таким чином, приблизна ціна одного Gripen знаходиться на рівні 228 млн доларів у комплексному постачанні.
А ще раніше стало відомо, що Італія вирішила закупити винищувачі Eurofighter Typhoon за ціною у більше 330 млн доларів за один літак. Що саме входить в заявлену суму - не повідомлялося.