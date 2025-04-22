В'єтнам довгі десятиліття робив ставку на радянську і російську зброю.

В'єтнам і Сполучені Штати досягли принципової згоди щодо закупівлі винищувачів F-16. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє 19FortyFive.

Загалом В'єтнам може отримати не менше 24 літаків F-16. Угода може бути комплексною і передбачати також закупівлю певної кількості транспортних C-130 Hercules.

Портал Defense Express зі свого боку зазначає, що в’єтнамцям треба готуватися до того, що доведеться витратити немалі кошти.

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"‎24 нових винищувача для В'єтнаму можуть коштувати до 6,7 млрд доларів, якщо брати по 279 млн доларів за один F-16V"‎, - вважають українські фахівці.

Експерти нагадують, що раніше Філіппіни отримали дозвіл на закупівлю 20 літаків F-16 у версії Block 70/72 із загальною вартістю до 5,58 млрд доларів.

Варто сказати, що В'єтнам довгі десятиліття робив ставку на радянську і російську зброю. Це одна з причин, чому новину про закупівлю F-16 назвали ‎ "з розряду неймовірне"‎.

В’єтнамці вирішили обрати американські літаки, адже виникли серйозні труднощі із обслуговуванням російської авіатехніки.

Відомо, що азіатська країна експлуатує справжній "зоопарк" радянських та російських машин, включаючи 35 винищувачів Су-30МК2, кілька десятків Су-22 та відносно невелику кількість Су-27СК/УБК. Принаймні частина з них вже непридатна до експлуатації.

Скільки коштують сучасні винищувачі

Фахівці неодноразово звертали увагу на "захмарну" ціну сучасних бойових літаків, навіть якщо мова йде про винищувачі четвертого покоління (останнім на сьогодні є п’яте).

Раніше УНІАН повідомив, що 16 винищувачів JAS-39 Gripen E/F обійдуться Колумбії у 3,65 млрд доларів. Таким чином, приблизна ціна одного Gripen знаходиться на рівні 228 млн доларів у комплексному постачанні.

А ще раніше стало відомо, що Італія вирішила закупити винищувачі Eurofighter Typhoon за ціною у більше 330 млн доларів за один літак. Що саме входить в заявлену суму - не повідомлялося.

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