Повідомляється, що Італія закупить 24 винищувачі Eurofighter Typhoon за 8,1 млрд доларів.

Ціна сучасних винищувачів четвертого покоління зросла до позначки, яку ще вчора майже неможливо було уявити. В усякому разі, такі висновки можна зробити на основі публікації Reuters.

З неї виходить, що Італія планує витратити майже 7,5 млрд євро (8,1 млрд доларів) протягом наступних 11 років на 24 нових винищувачі Eurofighter Typhoon. Це означає, що один літак обійдеться у 312 млн євро (337 млн доларів).

Як пише Defense Express, поки що немає чіткого розуміння, що саме входить в заявлену суму. Та навіть з урахуваннями озброєння до літаків, вартості навчання персоналу та технічної підтримки вона все одно виглядає фантастичною.

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Для порівняння, не так давно Румунія оголосила про свої плани придбати 32 винищувачі п'ятого покоління F-35 за орієнтовною вартістю у 6,5 млрд доларів. А Чехія за 24 винищувачі F-35A має заплатити близько 5,6 млрд доларів. Таким чином, один літак буде коштувати чехам 234 млн доларів.

Ринок бойової авіації: сьогодні і завтра

Вже скоро на ринку винищувачів можуть з'явитися нові гравці. Мова, зокрема, про новий турецький KAAN від Turkish Aerospace Industries (TAI), який здійснив перший політ в цьому році. Всього планують побудувати 250-300 таких літаків.

До речі, раніше свою зацікавленість у новій турецькій розробці висловила Україна.

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