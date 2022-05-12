Міністерство юстиції отримає право забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги на них.

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект про удосконалення механізму протидії рейдерству.

Про це повідомила прес-служба парламенту.

Законом передбачено, що Міністерство юстиції отримає право забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги на реєстраційні дії (рішення), що дозволить оперативно зупиняти розпочате рейдерське захоплення.

Також запроваджується проведення окремих реєстраційних дій через портал електронних сервісів, збільшується строк на оскарження реєстраційних дій та спрощення вимог до самої скарги, передбачається обов’язок державного реєстратора у разі виявлення ним фактів використання його ідентифікаторів повідомити про такі факти.

Крім цього, запроваджується правило про те, що правочин про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, за яким орендарем є юридична особа, проголошується за замовчуванням значним, тобто потребує попереднього рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його укладення.

Закон передбачає і удосконалення правил підписання рішень загальних зборів учасників юридичної особи, а саме - протокол зборів стосовно зміни керівника має бути підписаний учасниками, які голосували за відповідне рішення та голосів яких достатньо для його прийняття.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроект, спрямований на вдосконалення механізму протидії рейдерству.

Серед іншого, він надає Міністерству юстиції право забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги на реєстраційні дії (рішення), що дасть змогу оперативно зупиняти розпочате рейдерське захоплення, блокувати штучне створення фігури добросовісного набувача і забезпечувати належне виконання рішення, прийнятого Мін'юстом за результатами розгляду скарги.

У грудні 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

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