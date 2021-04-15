Документ пропонує надати Мін'юсту право забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги на реєстраційні дії, що дасть змогу оперативно зупиняти розпочате рейдерське захоплення.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, спрямований на вдосконалення механізму протидії рейдерству.

За прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству” (№3774) проголосували 311 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує надати Міністерству юстиції України право забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги на реєстраційні дії (рішення), що дасть змогу оперативно зупиняти розпочате рейдерське захоплення, блокувати штучне створення фігури добросовісного набувача і забезпечувати належне виконання рішення, прийнятого Мін'юстом за результатами розгляду скарги.

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Крім того, пропонується усунути штучні бар'єри для розгляду Міністерством юстиції України по суті скарг на реєстраційні дії (рішення), створивши надійну інституційну підставу для розгляду практично всіх скарг, що містять базову інформацію про скаржника та оскаржувану реєстраційну дію.

Також законопроект удосконалює процедуру розгляду скарг, усуває положення, які дозволяли недобросовісним особам блокувати розгляд скарг Міністерством юстиції України, запроваджує обов'язковість оприлюднення прийнятих Міністерством юстиції України рішень на офіційному веб-сайті.

Ініціатори законопроекту пропонують запровадити правило про призупинення перебігу строку на оскарження в разі повернення скаржнику неналежним чином оформленої скарги (на період між датою подання скарги та датою її повернення), а також збільшити термін на оскарження реєстраційних дій (рішень) - з 60 днів до 3 місяців з одночасним запровадженням граничного терміну (3 роки з дня проведення оскаржуваної реєстраційної дії), після закінчення якого право на відповідне адміністративне оскарження не може бути реалізовано.

Також пропонується скасувати процедуру зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; удосконалити правила підписання рішень загальних зборів учасників юридичної особи, встановивши, що протокол зборів про зміну керівника має бути підписаний учасниками, які голосували за відповідне рішення і голосів яких достатньо для його прийняття, і запровадити можливість проведення окремих реєстраційних дій щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб без втручання людини.

Окрім того, пропонується запровадити правило про те, що угода про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, за якою орендарем є юридична особа, проголошується за замовчуванням значною, тобто потребує попереднього рішення загальних зборів учасників про надання згоди на її укладення.

Як зазначив голова підкомітету Комітету з питань правової політики Ігор Фріс, законопроект має на увазі, що власників будуть в обов'язковому порядку інформувати про реєстраційні дії, які відбуваються з їх майном.

Законопроект щодо протидії рейдерству: що відомо

В грудні минулого року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству».

Закон передбачає надання державним кадастровим реєстраторам доступу в онлайн-режимі до відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, а державним реєстраторам - право онлайн-доступу до всіх відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі.

Згідно з документом, державні реєстратори прав мають перевіряти не тільки відомості в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, а й наявність відповідних відомостей у Державному земельному кадастрі. Під час проведення реєстрації прав державний реєстратор також зобов'язаний перевірити, чи має право особа, яка звернулася із заявою про реєстрацію, на вчинення таких дій, а також зобов'язаний перевірити наявність інформації про нерухоме майно в інших державних реєстрах.

Державний реєстратор прав зобов'язаний залишати без розгляду заяву про реєстрацію права на нерухоме майно, якщо кадастровий номер земельної ділянки відсутній у Державному земельному кадастрі.

Закон передбачає посилення адміністративної відповідальності для реєстраторів у разі вчинення ними незаконних дій при реєстрації.

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Автор: Дмитро Шварц