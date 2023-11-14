Продукція компанії Rockwool використовувалася при будівництві та ремонті кораблів ВМФ Росії.

Провідний данський виробник Rockwool, внесений до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомляє прес-служба Національного агентства запобігання корупції, через посередників продукція компанії продається російським державним підприємствам, зокрема, на замовлення Міністерства оборони РФ.

Продукція компанії, створена на основі кам'яної вати, використовувалася при будівництві та ремонті кораблів ВМФ Росії: Чорноморського флоту в Севастополі, Балтійського флоту, Північного флоту в Мурманську, а також Тихоокеанського флоту. Інформація про такі контракти є з 2014 по 2021 роки.

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Після анексії Криму Rockwool поставила ізоляційні матеріали щонайменше для 31 корабля та підводних човнів російського флоту, включаючи крейсери, есмінці, атомні підводні човни, фрегати, десантні кораблі, тральщики та розвідувальні кораблі. Виявлено не менше 52 контрактів на понад 329 млн руб. між дистриб'юторами Rockwool і Міністерством оборони Росії.

Війна в Україні та позиція Rockwool

У квітні 2022 року, компанія Rockwool оголосила про продовження своєї роботи в Росії, попри вторгнення РФ в Україну.

У РФ Rockwool працює з 1995 року і володіє чотирма заводами (м Балашиха, Московської області; м Виборг Ленінградської області; м Троїцьк Челябінської області; ЕВЗ Алабуга, Республіка Татарстан).

У Росії Rockwool представлена 4 компаніями. Хоча офіційно вони і не постачають власну продукцію за держконтрактами РФ, у 2023 році такі поставки їхньої продукції здійснювалися іншими підприємствами-посередниками.

Спонсори війни

До списку міжнародних спонсорів війни увійшли британська корпорація Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve та інші), світовий виробник алкоголю Bacardi, провідні тютюнові компанії світу Japan Tobacco International і Philip Morris International.

Крім того, в списку спонсорів війни такі бренди як Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M і т. д.

Також до списку потрапили: корпорація Nestle, банківська група Raiffeisen Bank, Китайський техногігант Xiaomi, Французькі корпорації Yves Rocher і Auchan, транснаціональна корпорація Procter &Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice і багато інших), а також компанія Mondelez International ("Барні", Oreo, Milka та ін.).

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